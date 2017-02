Kölner Stadt-Anzeiger: Flüchtlinge sollen Karneval meiden

Polizei in NRW rät Einrichtungen in internem Papier davon ab, Besuche von Veranstaltungen zu organisieren

Flüchtlingsräte üben scharfe Kritik

(ots) - Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat

Flüchtlingseinrichtungen des Landes im Regierungsbezirk Köln davon

abgeraten, Ausflüge zu Karnevalsveranstaltungen für ihre Bewohner zu

organisieren. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstagsausgabe)

berichtet, bewertet das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste

(LZPD) in Duisburg solche Aktionen in einer E-Mail an die

Bezirksregierungen "eher kritisch", weil so "das massierte Auftreten

von Flüchtlingen und Asylbewerbern bei Karnevalsveranstaltungen

forciert" werde. Das führe in Anbetracht der aktuellen

Sicherheitslage in Deutschland "leider zu unerwünschten

Wechselwirkungen" mit der Bevölkerung, heißt es weiter in dem

Schreiben, das der Zeitung vorliegt und das auch an

Landeseinrichtungen für Flüchtlinge gegangen sein soll. Darüber

hinaus empfiehlt das LZPD den Einrichtungen, ihre Bewohner auf

verstärkte Polizeikontrollen bei Karnevalsveranstaltungen hinzuweisen

und rät den Betreffenden unter anderem, "die Kontrollen kritiklos

über sich ergehen zu lassen" und keine großen Taschen oder Rucksäcke

mitzuführen.



Heftige Kritik an dem Schreiben der Landespolizei üben die

Flüchtlingsräte in Köln und Leverkusen. Sie sprechen von

"Sonderbehandlungen vermeintlich anders Aussehender" und "racial

profiling". An Abend ruderte das LZPD zurück. Die Behörde äußerte ihr

Bedauern und betonte, das Schreiben werde nicht weiter verbreitet. Es

sei "intern" und "nicht autorisiert" gewesen. Vielmehr sollte bei den

Zuwanderern um Verständnis für verstärkte Polizeikontrollen geworben

und für die Brauchtumsveranstaltungen sensibilisiert werden. Auch das

Innenministerium distanzierte sich von dem Schreiben. "So etwas geht

nicht", sagte ein Sprecher.







