So gelingt der Industrial Chic im angesagten Schwarz-Weiß-Stil

Wohnen mit Charakter - Möbel aus Naturmaterialien im industriellen Vintagestil bringen Loft-Charme ins Zuhause

(firmenpresse) - Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im Februar 2017 – Massives Holz, dunkles Metall, klare Linien und gewollte Gebrauchsspuren: Möbel im Industriestil zaubern cooles Werkhallen-Flair in die Wohnung und sind dabei zugleich so gemütlich wie robust. Möbelanbieter massivum bietet hier eine umfangreiche Auswahl. So können Wohnindividualisten mit der Serie Oklahoma den kompletten Wohn- und Essbereich im kreativen Loftstil einrichten - auch wenn sie eine klassisch geschnittene Wohnung haben. Der ausgefallene Esstisch Cataleya lässt sich in der Höhe verstellen - wie eine klassische Werkbank. Lässige Ledersofas der Serie Laker unterstreichen den coolen Stil und laden zum Relaxen ein. Accessoires in Schwarz-Weiß wie die Hängelampe Worker Bucket und kuschelige Kissen in grafischen Designs machen den Look wohnlich.



Ursprünglich stammt der Industrial Chic von der amerikanischen Ostküste, wo Kreative ihre Ateliers und Wohnungen in stillgelegten Lagerhallen einrichteten. Auch ohne die typischen Backsteinwände und hohen Fensterflächen lässt sich dieser unangestrengte Look erzielen. Dabei ist der richtige Mix entscheidend: So wird bei der Möbelserie Oklahoma edel gemasertes Akazienholz mit einem Rahmen aus schwarz lackiertem Metall kombiniert. Kleine Unregelmäßigkeiten im Holz unterstreichen den natürlichen Charakter der robusten Möbel, die in unterschiedlichen Formaten angeboten werden. Für Ordnung sorgen Regale mit und ohne Türen, ein Sideboard, Lowboard und die beiden Highboards, die reichlich Platz bieten. Mit einem passenden Couch- und Esstisch wird der Look komplett. Auch das gemütliche Bett bringt den kreativen Charme eines lässigen Künstlerateliers in die eigene Wohnung. Cleveres Detail ist hier die praktische Bettbank. Mit ihren zwei großen Schubladen sorgt sie für zusätzlichen Stauraum und dient zugleich als Ablagefläche.



Ein originelles Statement setzt der höhenverstellbare Esstisch Cataleya mit seiner Platte aus massivem Akazienholz und dem solidem Gestell aus schwarz lackiertem Eisen. Wie eine klassische Werkbank lässt er sich per Handkurbel in der Höhe verstellen und damit in die jeweils perfekte Position bringen – zum Essen oder auch zum Basteln und Arbeiten.





Die bequeme Ergänzung zu den markanten Möbeln sind lässige Sitzmöbel aus braunem Leder, die zu entspannten Stunden einladen. Der großformatige Sessel und die Sofas der Serie Laker, die als Zwei- und Dreisitzer erhältlich sind, unterstreichen den Stil gekonnt.



Der unaufgeregte Industriestil harmoniert farblich besonders gut mit klassischem Schwarz-Weiß oder coolem Grau. Ein Kontrast mit warmen Farben und kuscheligen Materialien macht den Look dagegen weicher. Möbelanbieter massivum hat eine große Auswahl an passenden Kombipartnern und Accessoires im Programm, beispielsweise Stühle, Lampen oder Kissenhüllen.



Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.massivum.de



massivum steht für kreative und individuelle Einrichtungsideen, Echtholzmöbel und Wohnaccessoires. Seit 2003 bietet das Unternehmen aus Leipzig mit mittlerweile 120 Mitarbeitern Qualität und Service rund um massive Wohnkultur und originelle Einrichtungsideen. Als Multichannel-Unternehmen betreibt massivum derzeit einen umfangreichen Onlineshop in Deutschland (www.massivum.de) und Frankreich (www.massivum.fr) und drei Möbelhäuser in Leipzig, Stuttgart und Frankfurt am Main. Hier finden Kunden geschmackvolle Möbel aus natürlichen Produkten wie Echtholz, Geflecht und Leder, ergänzt um ausgewählte Stoffe und recycelte Materialien. Wie stilvoll Möbel aus Massivholz sein können, beweist massivum seit vielen Jahren: Hölzer wie Palisander, Akazie, Eiche, Pinie und Ulme kommen hier zum Beispiel geölt, gekälkt, lackiert oder im Used-Look zum Einsatz. Edler Kolonialstil, romantischer Landhaus-Chic und gemütlicher Hüttenstil, maritime Leichtigkeit und skandinavische Frische, aufgeräumtes Loft-Ambiente, angesagter Vintage-Stil und lebendige Exotik - massivum steht für Stil in allen Einrichtungs- und Wohnbereichen: im Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer, im Bad, Flur, Büro oder Kinderzimmer. Eine Vielzahl von Unikaten rundet das Sortiment und den einzigartigen und unverwechselbaren Charakter der massivum Wohnwelten ab.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.massivum.de



