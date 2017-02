Weser-Kurier:Über das Beschleunigungsgesetz schreibt Justus Randt

(ots) - Verkehrsminister Dobrindts Beschleunigungsgesetz

für Fernstraßenprojekte von "überragendem Gemeinwohlinteresse" könnte

etwas für sich haben. Der Versuch, Verwaltungsverfahren zu

vereinfachen, könnte Betroffene dazu ermutigen, sich stärker an

wichtigen Entscheidungen zu beteiligen. Aber das Gegenteil geschieht:

Wenn eine von zwei Verwaltungsgerichtsinstanzen wegfällt und damit

Widerspruchsmöglichkeiten eingeschränkt werden, sind engagierte

Bürger alarmiert. Ganz schnell. Nicht überall gibt es so erfahrene

Kämpen wie unter den Gegnern der A20, die in der Lage sind, eine

fundierte Beschwerde an die EU-Kommission abzusetzen. Sie tun gut

daran, nicht müde zu werden und zu fragen: Womit wird argumentiert?

Die Beseitigung schwerwiegender Verkehrsengpässe und die

Hafenhinterlandanbindung sind unterschiedliche Punkte im Paragrafen

17e des Bundesfernstraßengesetzes - und offenbar verwechselt worden.

Schlamperei? Absicht? Derlei Fehler schaffen Misstrauen. Das galt

schon beim Bundesverkehrswegeplan, dem die Trassengegner falsch

berechneten Flächenbedarf vorgehalten haben. Und das gilt erst recht,

wenn der Minister überholt, ohne zu blinken.







Pressekontakt:

Weser-Kurier

Leiter Zentraldesk

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion(at)Weser-Kurier.de



Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Weser-Kurier

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.02.2017 - 21:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1452158

Anzahl Zeichen: 1515

Kontakt-Informationen:

Firma: Weser-Kurier

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 76 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung