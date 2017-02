Weser-Kurier:Über die Erforschung von Herzerkrankungen schreibt Sabine Doll

(ots) - Fast jeder vierte Todesfall in Deutschland geht auf

ein krankes Herz zurück - Bremen steht in dieser Statistik, vor allem

was die tödlichen Herzinfarkte betrifft, weit oben. Um diese

Entwicklung zu stoppen, ist viel Aufklärung und Prävention notwendig.

Aber auch Forschung. Und zwar genau dort, wo die Patienten von ihr

ganz direkt profitieren. Deshalb ist die

medizinisch-wissenschaftliche Professur zur Erforschung und

Prävention von Herzerkrankungen, die jetzt von der Stiftung Bremer

Herzen gemeinsam mit der Universität Lübeck eingerichtet wurde, für

Bremen besonders bedeutsam. Auf wissenschaftlicher Basis können so

zielgenau Präventionskonzepte und neue Studien entwickelt werden.

Forschung bedeutet Innovation - und Innovation ist notwendig, um die

Qualität immer weiter zu entwickeln. Das gilt für die medizinische

Versorgung wie auch für andere Bereiche. Die Stiftungsprofessur ist

aber auch aus einem anderen Grund bedeutsam für Bremen: Sie wertet

den Medizinstandort Bremen auf und macht ihn attraktiv für junge,

ambitionierte Ärzte und Wissenschaftler, die sich hier nun auch

akademisch weiterentwickeln und promovieren können. Das ist ein

bedeutsamer Wettbewerbsvorteil.







