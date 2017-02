Das besondere Fingerfood vom Profi

(firmenpresse) - Ob zu einer kleinen Feier im eigenen Zuhause oder zu einem großen Fest, Fingerfood kommt dabei immer gut an. Denn es bietet nicht zu verachtende Vorteile.



Essgeschirr wird kaum benötigt: Man benötigt in der Regel keine Teller oder großes Besteck. Oft reicht auch nur eine dazu gereichte Serviette. Denn normalerweise sollte Fingerfood mit ein oder zwei Bissen gegessen werden können.



Ein abwechslungsreiches Angebot kann probiert werden: Da heute Fingerfood schon sehr vielfältig und raffiniert zubereitet wird, sollte es durchaus das gängige Buffet sogar ersetzen oder zumindest ergänzen können. Schön ist es dabei, dass wenn man eine größere Auswahl hat, man sich dank der kleinen Mengen wunderbar durchprobieren kann und somit abwechslungsreich satt wird.



Damit Fingerfood auch wirklich zum Genuss werden kann, sollte man darauf achten, dass nicht zu viele Zutaten verwendet werden, die dann tropfen könnten. Wichtig ist es auch, wenn man Fingerfood einmal absetzten möchte, dass es nicht zum Beispiel an der Serviette kleben bleibt. Auch sollte man berücksichtigen, dass beim Reinbeißen nicht alles auseinander bröckelt oder spritzt und damit noch die Kleidung unangenehm beschmutzt wird oder die Hälfte des Essens gar auf dem Boden landet.



Perfekt lässt sich Fingerfood bei einem Steh- oder Sektempfang verwenden. Gerade auch wenn es an Platz für große Buffetplatten mangelt oder Sitzmöglichkeiten nicht ausreichend vorhanden sind, lässt sich Fingerfood prima einsetzten.



Fingerfood kann unterschiedlich zusammengestellt werden. Ob herzhaft, süß, mit Obst oder am Spieß. Die Möglichkeiten sind groß. Sicherlich kann man auch Fingerfood selber herstellen. Wer etwas Geschick und Kreativität besitzt, wird da durchaus etwas schönes zustande bringen. Schwierig könnte es nur für eine große Gesellschaft werden, wo schon so einiges zu planen und organisieren ist. Dann auch noch zusätzlich eine große Menge unterschiedliches Fingerfood herzustellen, kann für manchen zu einer großen Herausforderung werden.





Wer da lieber sicher gehen will oder auch einfach kein großes Geschick bei der Zubereitung hat und sich dieses dann nicht zutraut, sollte sich an einen professionellen Anbieter wie Canape Profi Hannover werden. Hier erhalten Sie neben den anderen Partyservice- und Catering-Leistungen auch eine spezielle und umfangreiche Auswahl an Fingerfood-Artikeln. In dem Online-Shop können Abbildungen von Varianten von Fingerfood gesehen und auch schon bestellt werden. Oder sie lassen sich individuelle telefonisch für ihr Event beraten.



Viel Wert wird hier dabei auf qualitativ hochwertige und frische Zutaten gelegt. Durch das professionelles Geschick wird bei der Herstellung optisch wie geschmacklich nur beste Arbeit geleistet, damit die Speisen auch zu einem Genuss werden können. So kann man aus einer große Auswahl an verschiedensten Zutaten seine Lieblings-Canapes oder Fingerfood-Kreationen zusammenstellen.



Aus folgende Möglichkeiten kann bei Canape Profi Hannvor dafür ausgewählt werden:



- Fleisch

- Fisch

- Käse

- Ei

- Spezielles für Kinder

- am Spieß

- die Fingerfood-Klassiker

- die Fingerfood-Trends

- Fingerfood-Salate

- Fingerfood-Dessert

- Petit Fours



Darüber hinaus können Sie sich auf der Webseite canape-profi.de (einem Anbieter aus Hannover) eine große Auswahl an Referenzen ansehen und sich noch viel ausführlicher über die vielfältigen Möglichkeiten informieren. Auf jeden Fall ist man bei solch einem Profi in Sachen Canape, Fingerfood, Catering und Partyservice in den besten Händen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.canape-profi.de/



Dies ist eine Pressemitteilung von

SB Consulting

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.02.2017 - 22:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1452161

Anzahl Zeichen: 3733

Kontakt-Informationen:

Firma: SB Consulting



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 03.02.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 49 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung