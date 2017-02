Davis Cup Partie gegen Belgien: Es steht 1:1 nach dem ersten Spieltag

(ots) - Nach dem ersten Spieltag der Davis Cup

Erstrundenpartie Deutschland gegen Belgien steht es 1:1. Alexander

Zverev gelang vor 4.300 Zuschauern in der Frankfurter Fraport Arena

mit seinem 6:3, 6:3, 6:4-Erfolg gegen Arthur De Greef der Ausgleich,

nachdem sich zuvor Philipp Kohlschreiber der belgischen Nummer eins

Steve Darcis nach drei Stunden und 53 Minuten mit 4:6, 6:3, 6:2, 6:7

(2:7), 6:7 (5:7) hatte beugen müssen.



Der Augsburger hatte Kapitän Michael Kohlmann mit starken

Trainingsleistungen in der Woche überzeugt. Gegen den variabel

spielenden Darcis kam er jedoch nur schwer ins Spiel und hatte

Probleme mit dem tiefen Slice seines Gegners. So musste er den ersten

Satz nach 45 Minuten mit 4:6 verloren geben. "Ich war zu Beginn sehr

nervös und er hat mich gut bewegt", sagte Kohlschreiber in der

anschließenden Pressekonferenz. Danach schien sich jedoch das Blatt

zu wenden. Kohlschreiber spielte offensiver und gewann die Sätze zwei

und drei mit 6:3, 6:2.



Auch in Durchgang Nummer vier ging der Davis Cup Routinier schnell

mit 4:2 in Führung und es sah nach einem klaren Ergebnis für den

Deutschen aus. Doch Steve Darcis steckte nicht auf und arbeitete sich

wieder heran, so dass die Entscheidung im Tiebreak fallen musste.

Hier hatte der Belgier die Nase vorn, ebenso wie im fünften Satz.

"Meine Chancenverwertung war nicht optimal. Darcis hat das gut

gemacht und sich immer wieder herausgewunden. Ich hatte mehr

Spielanteile, konnte mich aber nicht entscheidend von ihm absetzen.

Es tut weh zu verlieren, wenn man so lange auf dem Platz gestanden

hat", so Kohlschreiber, der seine letzten fünf Einzelpartien im Davis

Cup allesamt gewonnen hatte. "Es war ein guter Fight, ein richtiger

Krimi, aber ich hätte den Zuschauern gerne ein Happy End geschenkt."



Für einen versöhnlichen Tagesabschluss sorgte dann Alexander



Zverev. Die deutsche Nummer eins startete fokussiert in sein drittes

Davis Cup Match und ging direkt mit einem Break in Führung. Mit

seinen harten Grundschlägen dominierte er seinen 121 Plätze

schlechter platzierten Gegner und sicherte sich Satz eins souverän

mit 6:3. Auch in der Folge ließ er zu keinem Zeitpunkt Zweifel an

seinem Sieg aufkommen, den er nach einer Stunde und 43 Minuten

perfekt machte. "Mein erster Matchgewinn im Davis Cup fühlt sich sehr

gut an. Aber es steht erst 1:1 und wir haben noch zwei schwere Tage

uns, das Doppel wird sicher nicht einfach." Angesprochen auf seine

Gefühle, denen er auf dem Platz immer mal wieder freien Lauf lässt,

sagte der 19 Jahre alte Youngster: "Wenn ich nicht mehr emotional

bin, dann werde ich nicht mehr Tennis spielen. Ich werde immer so

emotional sein."



Kapitän Michael Kohlmann sieht den verbliebenen Matches - ein

Doppel und zwei Einzel - positiv entgegen, auch wenn viele im Vorfeld

mit einem 2:0 nach dem ersten Tag gerechnet hatten: "Das ist eben der

Davis Cup. Philipp hat seine Partie bis zum 4:2 im vierten Satz im

Griff gehabt. Es war so ein Tag, an dem das letzte Quäntchen zum Sieg

leider gefehlt hat. Wir müssen nun mit dem 1:1 zurechtkommen." Ein

großes Lob sprach Kohlmann den Zuschauern in der Fraport Arena aus.

"Es war eine Riesenstimmung in der Halle. Sensationell!"



Begonnen hatte der Tag in der Fraport Arena mit einem Gespräch

zwischen dem hessischen Innen- und Sportministers Peter Beuth und dem

Vizepräsidenten des Deutschen Tennis Bundes, Dirk Hordorff. Auf dem

Center Court tauschten sich beide über die Breitensportaktion

"Deutschland spielt Tennis!", das Thema Inklusion im Sport und die

anstehende Davis Cup Begegnung aus.



Weitere Ehrengäste am Freitag waren die ehemaligen Davis Cup

Spieler Bernd Karbacher, Rainer Schüttler, Michael Berrer, Andreas

Beck und die früheren Fed Cup Spielerinnen Claudia Kohde-Kilsch und

Eva Pfaff sowie die beiden ehemaligen DTB-Präsidenten Dr. Karl-Georg

Altenburg und Dr. Georg von Waldenfels - letzterer besuchte die

Veranstaltung als Ehrenpräsident des mitgliederstärksten

Tennisverbandes der Welt.



Am Samstag steht nun das Doppel an, für Belgien laufen Ruben

Bemelmans und Joris De Loore auf, für Deutschland sind Mischa Zverev

und Jan-Lennard Struff nominiert. Letzterer wird allerdings

voraussichtlich krankheitsbedingt nicht antreten können. Welches Duo

für Deutschland auf den Platz geht, muss der deutsche Kapitän Michael

Kohlmann bis spätestens eine Stunde vor Spielbeginn festlegen.



Gezeigt werden die Spiele an allen Tagen beim Streamingdienst DAZN

und das Doppel am Samstag zusätzlich im Hessischen Rundfunk.

Spielbeginn ist am Samstag und Sonntag jeweils um 13:00.



Eintrittskarten sind an der Tageskasse sowie online über

tickethall.de und adticket.de erhältlich.







