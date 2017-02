Schöne Zähne mit Veneers beim Zahnarzt in Reutlingen

Zahnärztin Maria Geragori verhilft ihren Patienten zu einem gesunden, optisch ansprechenden Zahnbild

Zahnarzt in Reutlingen verhilft zu einem guten Zahnbild. (Bildquelle:©drubig-photo - Fotolia.com)

(firmenpresse) - REUTLINGEN. Schöne, gesunde, weiße Zähne und ein strahlendes Lächeln, das ist für viele Menschen eine Frage der Lebensqualität. Maria Geragori ist Zahnärztin in Reutlingen und verhilft ihren Patienten zu einem gesunden Zahnbild. Dazu hat sie sich auf den Einsatz von Veneers spezialisiert. Was steckt dahinter? "Veneers sind hauchdünne, fast durchsichtige Keramikschalen, die ein ästhetisches und harmonisches Erscheinungsbild der Zähne herstellen", erklärt die Expertin aus Reutlingen. Patienten, auf deren Zähnen die Zahnärztin Veneers angebracht hat, sind mit dem Ergebnis hoch zufrieden und freuen sich über ein ganz neues Lebensgefühl, schildert Zahnärztin Geragori Maria.

Ein ganz neues Lebensgefühl mit Veneers beim Zahnarzt in Reutlingen

Veneers kommen zum Beispiel bei abgebrochenen Zähnen, bei unansehnlich verfärbten Füllungen oder bei Kariesschäden zum Einsatz und korrigieren die optischen Einbußen. Auch Zahnfehlstellungen, -lücken oder Unterschiede in der Größe der Zähne lassen sich damit korrigieren. Das Prinzip der Veneers ist dabei ganz einfach: Die Keramikschalen werden auf die Zahnoberfläche aufgesetzt und verhelfen so zu einem einheitlichen Zahnerscheinungsbild. In der ganzheitlichen Zahnarztpraxis von Maria Geragori werden sowohl Non-Prep Veneers, als auch Bioästhetische Edelweiss-Veneers oder Veneers-to-Go angewendet.

Zahnärztin Maria Geragori verhilft mit Veneers zu einem ebenmäßigen Zahnbild

Bei Non-Prep Veneers beschreibt der Name das angewendete Verfahren: Die Zähne müssen nicht beschliffen werden, die Veneers werden direkt auf die Zähne aufgebracht. Sie lassen sich gut im Bereich der Vorderzähne einsetzen oder bei Rissen im Zahnschmelz, Zahnlücken, Fehlstellungen, unansehnlichen Formen oder sehr kleinen Zähnen. Bioästhetische Veneers oder Veneers-to-Go sind vorkonfektionierte Schalen aus einer Kunststoff-Keramik Verbindung, die zu einem harmonischen Erscheinungsbild verhelfen. Zahnärztin Maria Geragori hat eine besondere Expertise in der Anwendung der Edelweiß Veneers, die im Übrigen den Zahn auch vor Bakterien schützen. Und noch ein Vorteil von Veneers-to-Go: Es sind keine Abdrücke nötig, und das Einsetzen ist weniger zeitintensiv.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ganzheitliche-zahnaerztin-reutlingen.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Schwerpunkte von Frau Maria Geragori sind die ästhetische Zahnheilkunde, Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Implantatprothetik sowie die Kiefergelenk-Funktionsdiagnostik und -therapie. Als ganzheitliche Therapeutin in Reutlingen liegen Ihre Schwerpunkte in der MORA- Diagnostik, Störherd- und Unverträglichkeiten Diagnostik und deren Therapie, Darmsanierung, Homöopathie und Ohrakupunktur sowie Licht-Quanten-Therapie.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Praxis für Zahn- und Mundheilkunde

PresseKontakt / Agentur:

Praxis für Zahn- und Mundheilkunde

Maria Geragori

Kaiserpassage 9

72764 Reutlingen

mail(at)webseite.de

07121/ 380100

www.ganzheitliche-zahnaerztin-reutlingen.de



Datum: 04.02.2017 - 00:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1452165

Anzahl Zeichen: 2696

Kontakt-Informationen:

Firma: Praxis für Zahn- und Mundheilkunde

Ansprechpartner: Maria Geragori

Stadt: Reutlingen

Telefon: 07121/ 380100





Diese Pressemitteilung wurde bisher 100 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung