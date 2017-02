Rheinische Post: Unions-Mittelstandspolitiker fordern Euro-Austritt Griechenlands

(ots) - Mittelstandspolitiker in der Unionsfraktion

haben ein Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro gefordert. "Trotz

des Wahljahres sollten wir den Bürgern keinen Sand in die Augen

streuen, sondern offen und ehrlich das griechische Problem ansprechen

und den Weg Griechenlands aus dem Euro in freundschaftlicher Art und

Weise begleiten", sagte Christian von Stetten, Chef des

Parlamentskreises Mittelstand (PKM) in der Unionsfraktion, der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Die

griechische Regierung ist weder willens noch in der Lage ,die

vereinbarten Reformmaßnahmen umzusetzen", sagte von Stetten.

"Griechenland wird auch in naher Zukunft weder seine Schulden noch

die am Anfang vereinbarten Zinsen zahlen können", erklärte er. Der

Euro-Austritt sei daher die beste Lösung. Dem PKM gehören rund die

Hälfte aller Unionsabgeordneten im Bundestag an.



