TerraX verdreifacht seine Landfläche auf 382 Quadratkilometer

Durch den Zugewinn der Konzessionsgebiete verdreifacht TerraX seine Landfläche auf nun 382 Quadratkilometer, die sich nahe der Stadt Yellowknife in Kanadas Nordwestlichen Territorien befindet.

(firmenpresse) - Das kanadische Explorationsunternehmen TerraX Minerals Inc. (ISIN: CA88103X1087 / TSX.V: TXR - http://rohstoff-tv.net/c/mid,3074,Firmenpraesentationen/?v=292665 -), an dem übrigens Osisko zu mehr als 9 % beteiligt ist, fällt schon seit längerem durch extrem gute Bohrergebnisse auf. Bis zu 162,50 Gramm Gold pro Tonne Gestein schnitt die Gesellschaft bei Bohrungen auf dem unternehmenseigenen 'Yellowknife City'-Goldprojekt. Aber auch auf dem benachbarten und ebenfalls zu 100 Prozent im Eigenbesitz befindlichen 'Southbelt'-Konzessionsgebiet stieß TerraX bei Probebohrungen nahe der Oberfläche auf Gehalte von bis zu 94,4 Gramm Gold pro Tonne Gestein.



Wie das in Kanada operierende Unternehmen in dieser Woche mitteilte, wurden weitere drei Konzessionsgebiete mit einer Fläche von 253 Quadratkilometern hinzugefügt. Auf diesen Konzessionsgebieten wurden in den vergangenen drei Jahren immer wieder erfolgreiche Explorationsarbeiten durchgeführt. Diese vielversprechenden Explorationsergebnisse wurden nun zum Anlass genommen, die drei Gebiete abzustecken. Durch den Zugewinn der Konzessionsgebiete verdreifacht TerraX seine Landfläche auf nun 382 Quadratkilometer, die sich nahe der Stadt Yellowknife in Kanadas Nordwestlichen Territorien befindet.



Seit Beginn des Projekts 'Yellowknife City' hat das TerraX Management stets das oberste Unternehmensziel - für das Unternehmen ein bedeutendes und zusammenhängendes kanadisches Goldareal zusammen zu führen - im Fokus behandelten und hat dieses nun erreicht. Das bestätigte Joseph Campbell, der CEO von TerraX indem er sagte: "Mit dem Erwerb dieser sehr vielversprechenden neuen Flächen haben wir unser erstes Unternehmensziel erreicht, was uns und unseren Aktionären die Möglichkeit auf weitere Entdeckungen von hochgradigen Goldvorkommen ermöglicht".



Konkret gehören zu den neuen Claim-Gebieten eine nördliche Erweiterung des Konzessionsgebiets 'Northbelt'. Das an der westlichen Seite erweiterte Areal des Grünsteingürtels besteht aus mafischen Vulkangestein. Zudem weist das Areal eine vielversprechende geologische Beschaffenheit auf. Ein zusätzlicher Block wurde an der östlichen Seite des Konzessionsgebiets 'Southbelt' hinzugefügt, der die südliche Erweiterung der Zone 'Campbell Shear' umfasst. Ebenfalls hinzugefügt wurde ein großer Landblock in den 'Burwash'-Sedimenten, auf dem sich die ehemals produzierende 'Discovery'-Goldmine befindet, in der 1 Mio. Unzen mit einem durchschnittlichen Gehalt von rund 31 Gramm Gold pro Tonne Gestein produziert wurden. Auch zahlreiche neuere Goldfunde wurden hier schon bestätigt.





TerraX hat bereits ein Programm für die Datenzusammenstellung der neuen Flächen auf den Weg gebracht und plant für das Frühjahr, den Sommer und den Herbst 2017 umfassende geophysikalische und geochemische Untersuchungen, Kartierungen und Erkundungen. Dieser Arbeitsplan folgt dem erfolgreichen Explorationsmuster, das TerraX bereits bei den neuesten Goldentdeckungen im ursprünglichen Konzessionsgebiet 'Northbelt' angewandt hat. Zudem sollen neue interessante Bohrziele auf dem Claim-Block-'Southbelt' identifiziert werden.





