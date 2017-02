Präsident Prof. Dr. Michael Nagy schließt Kooperationsvertrag mit Projekt AUFWIND für Kinder

Ideale Partnerschaft für den im Herbst startenden neuen HdWM-Studiengang „Soziale Arbeit / Integrationsmanagement“ – Studierende leisten Praktikum bei AUFWIND-Mannheim e.V. inklusive Hausaufgabenhilfe

Prof. Dr. Michael Nagy, Stefan Semel (Mitte), Betreuerinnen, AUFWIND-Kinder. Foto: Franz Motzko

(firmenpresse) - MANNHEIM. Die Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) und das Projekt AUFWIND-Mannheim e.V., das Kinderarmut bekämpft, machen gemeinsame Sache und schließen einen Kooperationsvertrag. AUFWIND ist in Mannheim-Neckarstadt angesiedelt, inmitten eines sozialen Brennpunktes, mit einem Ausländeranteil von über 40 Prozent. Ein engagiertes Team von Fachleuten und Betreuern gibt Kindern, Familien und Alleinerziehenden in schwierigen Situationen Halt und Unterstützung. Derzeit werden in der Neckarstadt über 25 Kinder sowie deren Familien betreut und begleitet.



Söhne Mannheims, Xavier Naidoo und Michael Herberger als Impulsgeber und Förderer



Ein drastischer Anstieg in den Statistiken über Kinderarmut in Mannheim war der Auslöser, im Herzen Mannheims mit einem „Haus für Kinder“ gegen Kinderarmut vorzugehen. Und mit der Gründung von AUFWIND Mannheim e.V. im Jahr 2007 wurde die Idee in die Tat umgesetzt. Impulsgeber und Förderer waren und sind u.a. Xavier Naidoo, Michael Herberger und die Söhne Mannheims. AUFWIND ist eine soziale Einrichtung, die keine staatliche Förderung erhält. So habe man größeren Handlungsspielraum, um individuell und flexibel auf die jeweiligen Notlagen eingehen zu können.



Damit sei sichergestellt, dass die Hilfe immer genau dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt werde. Die Hilfe beginnt bei der Grundversorgung der Kinder, die in den Räumlichkeiten von AUFWIND ihren Alltag miteinander teilen. Eltern, jungen Familien und Alleinerziehende werden Beratungen in schwierigen Lebenslagen angeboten und einen regelmäßigen Treff für Frauen, Mittagstisch, sowie Kaffee- und Teestunden gibt es auch. Die Angebote für Kinder umfassen Mittagessen, schulische Förderung, wechselnde Freizeitangebote, soziales Lernen in der Gruppe, Eltern-Kinder-Treff und Ferienprogramme.



Wolfgang Dittmann: IB unterstützt HdWM-Konzept zu Integration und Interkulturalität



Das Besondere bei AUFWIND ist, dass ganz verschiedene Kulturen zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen. Hier lernen z.B. deutsche, türkische, iranische, afrikanische und polnische Kinder einander kennen und respektieren. „Damit ist Aufwind ein idealer Partner für die HdWM und deren auf Integration und Interkulturalität ausgerichtete Zielsetzung. An der Hochschule sind derzeit 400 Studierende eingeschrieben, die aus 28 Nationen in fünf Kontinenten kommen. Und gerade das Interkulturelle liegt uns schon immer sehr am Herzen. Ich bin mir sicher, dass unsere Studierenden sehr gerne die Möglichkeit wahrnehmen, bei Aufwind ihr Praktikum zu leisten“, sagt der Präsident der HdWM, Prof. Dr. Michael Nagy, bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages.





Nagy erwähnte weiter, dass die HdWM in privater Trägerschaft ist. Hauptgesellschafter ist der Internationale Bund (IB), der sich ebenfalls der integrativen Bildungsarbeit verpflichtet fühlt. Der IB ist mit seinen 14.000 Mitarbeitenden in 700 Bildungseinrichtungen an 300 Standorten einer der großen freien Bildungsträger in Deutschland. Geschäftsführer der HdWM ist Wolfgang Dittmann. „Die Zusammenarbeit der HdWM mit dem Projekt Aufwind unterstützen wir sehr gerne. Gerade die am Rande der Gesellschaft stehenden Menschen, insbesondere Kinder, sind uns ein besonderes Anliegen. Die HdWM macht durch diese Kooperation deutlich, dass soziales Engagement und Empathie im Führungsverhalten der bei ihr ausgebildeten jungen Manager wichtig sind. Die entsprechenden ethikbasierten Lehrinhalte sind in den Curricula aller Studiengänge fest verankert“, lässt Dittmann übermitteln.



Pädagogischer Leistungsbericht - Workshops - Aula für AUFWIND-Veranstaltungen



Im kommenden Oktober startet die Management-Hochschule mit ihrem neuen Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit – Integrationsmanagement“. Dieser bundesweit singuläre Studiengang bildet genau die Fachkräfte aus, die integrative, pädagogische Projekte erfolgreich gestalten können. Den Projekterfolg sichern hilft auch, dass der Vorstandsvorsitzende von AUFWIND-Mannheim, Stefan Semel und Michael Nagy, seit Jahren Kooperationspartner sind und zusammen bereits mehrere Integrationsprojekte begleitet haben. Beide zeigen sich überzeugt vom Erfolg der Zusammenarbeit.



Prof. Nagy: „Die HdWM erstellt auf Basis der erhobenen Daten und Informationen von Aufwind pro Jahr einen pädagogischen Leistungsbericht. Weiter wollen wir Aufwind durch die kostenlose Überlassung und Nutzung von HdWM-Räumlichkeiten, vor allem der Aula, unterstützen - für Informationsveranstaltungen, Sponsoring-Events oder Wohltätigkeitskonzerte“.



HdWM-Studierende freuen sich auf Praktikum bei AUFWIND - Hausaufgabenbetreuung inklusive



Die Aufgabenverteilung sieht weiter vor, dass die pädagogische Begleitung und Berichterstattung von Prof. Nagy wahrgenommen wird, während die Praktikumsplätze für die Ausbildung der angehenden Integrationsmanager von AUFWIND zur Verfügung gestellt werden. Darin inbegriffen sind auch begleitende Aufgaben wie beispielsweise Hausaufgabenbetreuung durch Studierende. Pro Quartal will man in einem gemeinsamen Workshop den fachlichen Progress der Kooperation beobachten und optimieren.



Stefan Semel ist von Anfang an mit dabei, sozusagen ein Mann der ersten Stunde: „Es ist eine tolle Sache, bei einem gesellschaftlich so wichtigen Projekt mitwirken zu dürfen. Es war mehr ein Zufall, dass ich seinerzeit Xavier Naidoo und Michael Herberger traf, die die Idee hatten, Kinder in sozialen Brennpunkten zu unterstützen. Und ich war gleich ,Feuer und Flamme‘ für dieses Projekt. Zusammen haben wir das Konzept entwickelt, das anfangs primär die Probleme von Alleinerziehenden im Fokus hatte. Aber schon bald haben wir erkannt, dass es zielführend ist, Familien mit einzubeziehen. Heute können wir uns über zahlreiche Unterstützer freuen, denen wir sehr dankbar sind. Und dass die HdWM nun mit im Boot ist und die Studenten des neuen Studienganges ihr Praktikum bei uns ableisten, ist eine prima Sache“.



Praxisorientierte Studiengänge und Modernes Leitbild bei HdWM



Eine der Zielsetzungen der HdWM ist es, gerade Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und gesellschaftlichen Schichten durch praxisorientierte Studiengänge zu qualifizieren und den Unternehmen in der Region den gewünschten Führungskräftenachwuchs zur Verfügung zu stellen. Die Hochschule bietet attraktive Bachelor- und Masterstudiengänge in Wirtschaftswissenschaften, Management, Wirtschaftspsychologie, IT-Management und Soziale Arbeit - Integrationsmanagement an. Ein breit gefächertes Akademisches Weiterbildungsprogramm, u.a. für Job Center, Institutionen und Verbände sowie mittelständische Unternehmen rundet das Studienangebot ab.

- Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) - Mannheim:



Die unternehmensnahe Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) ist weiter auf Wachstumskurs. Derzeit sind über 400 Studierende an der Mannheimer Hochschule eingeschrieben, Tendenz weiter steigend. Über 50 Partnerunternehmen unterstützen die HdWM. Präsident der Hochschule ist der renommierte Wissenschaftler und Hochschulmanager, Prof. Dr. Michael Nagy, Hauptgesellschafter der Internationale Bund. Die staatlich anerkannte, private Hochschule bietet sechs attraktive Studiengänge:



1. Management und Unternehmensführung (B.A.) Leiter Prof. Dr. Hans-Rüdiger Kaufmann

2. Beratung und Vertriebsmanagement (B.A.), bundesweit singulär, Leiterin Prof. Dr. Susanne Steimer

3. Management in International Business (B.A.), englischsprachig, Leiter Prof. Roy J. Jenkins

4. IT Management (B.Sc.), Leiter Prof. Dr. Christoph Sandbrink

5. Psychologie und Management (B.Sc.), Leiterin Prof. Dr. Annette Bornhäuser

6. Business Management (M.A.), berufsbegleitender Master-Studiengang, Leiter Prof. Dr. Michael Nagy



Keine überfüllten Hörsäle: Kurse mit 30 Studierenden



Nagy: „Die Partnerunternehmen der Hochschule übernehmen die Patenschaft für jeweils einige Studierende und fördern so ,ihre‘ Studenten. Auf diese Weise sichern sich die Unternehmen qualifizierten Nachwuchs, der gezielt auf ihre Bedürfnisse vorbereitet wird. Wichtige Merkmale sind kleine Klassen von ca. 30 Kursteilnehmern, intensive Betreuung durch unsere Professorinnen und Professoren sowie eine enge Kooperation mit regionalen Unternehmen. Praxisnähe in der Lehre wird durch Einbindung von Fach- und Führungskräften aus den Partnerunternehmen gewährleistet“.



Mit diesem Modell bietet die Hochschule gleichzeitig Lösungsansätze für die gravierenden Engpässe auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft. Konzentrierte Praxisphasen der Studierenden in den Partnerunternehmen runden das Bild ab. Die Hochschule besetzt durch dieses neuartige Konzept eine Nischenposition, die sowohl den Studierenden als auch den Partnerunternehmen zu Gute kommt. Im September 2016 ist bereits der sechste Bachelor-Jahrgang an der HdWM verabschiedet worden.



Internationaler Bund als Mehrheitsgesellschafter



Die HdWM ist in privater Trägerschaft. Mehrheitsgesellschafter ist der Internationale Bund (IB), einer der großen freien Bildungsträger in Deutschland. Durch seine jahrelange unternehmerisch erfolgreiche Tätigkeit leistet der IB einen wertvollen Beitrag zur Gestaltung des Bildungsmarkts. Für den IB sei das Engagement an der HdWM eine sehr gute Ergänzung des vielfältigen Bildungsportfolios mit klarem Focus auf den Bildungsmarkt der Zukunft. Vorstandsvorsitzender des IB ist Thiemo Fojkar, Geschäftsführer der HdWM Wolfgang Dittmann, der gleichzeitig auch Chef der gemeinnützigen Gesellschaft für interdisziplinäre Studien mbH (GIS) des IB ist.



Zur GIS gehören die Medizinische Akademie mit über 100 staatlich anerkannten Schulen an 25 Standorten im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens. Hinzu komme, neben der HdWM, die IB-Hochschule Berlin mit weiteren Studienzentren in Köln, Hamburg und Stuttgart. In allen Bildungseinrichtungen stehe man für Interkulturalität und Integration. Gerade die HdWM sei ein Beispiel dafür, dass Integration auch gelebt werden könne. Bundesweit zählt der IB rund 14.000Beschäftigte und betreibt rund 700 Bildungseinrichtungen an 300 Standorten.



Weitere Gesellschafter der HdWM sind die Unternehmensgruppe Kiry, das Heinrich-Vetter-Forschungsinstitut für Arbeit und Bildung in der Metropolregion Rhein-Neckar e.V. (HVFI) und die Mannheimer Forschungsgesellschaft für Arbeit und Bildung mbH (MAFAB). Hinzu kommt das Deutsch-Türkische Institut für Arbeit und Bildung e.V. (DTI), dessen Vorstandsvorsitzender, der deutsch-türkische Vorbild-Unternehmer Mustafa Baklan, die HdWM von Beginn an begleitet und unterstützt.



Wissenschaftsrat: „Innovatives Hochschulkonzept“



Die Studiengänge sind speziell auf die Erfordernisse des Arbeitsmarktes der Zukunft ausgerichtet, um dem Führungs- und Fachkräftemangel – insbesondere bei mittelständischen Unternehmen - entgegenzuwirken. Wer gab den Anstoß? Mutige Unternehmer und Wissenschaftler haben die Hochschullandschaft analysiert und eine Nische aufgetan, die einen völlig neuen Hochschultyp hervorgebracht hat. Auch das Finanzierungskonzept der unternehmensnahen Hochschule ist zukunftsorientiert und sichert eine win-win-Situation für die Beteiligten.



Der Wissenschaftsrat bewertet das neuartige Hochschulkonzept als „innovative Mischform zwischen einer klassischen Fachhochschule und einer dualen Hochschule" mit Vorteilen sowohl für Absolventen der HdWM als auch für die Partnerunternehmen. Mit der Hochschule Ludwigshafen, der Universität Mannheim (Service und Marketing GmbH Studium Generale) sowie vier ausländischen Universitäten bestehen Kooperationen.



CHE-Hochschulranking: Als junge Hochschule bereits in der Spitzengruppe



Für die HdWM ergibt das CHE Hochschulranking sehr positive Bewertungen: Bei der Kategorie "Internationalität von Lehre und Studium" erreichen die Bachelor-Studiengänge eine Position in der Spitzengruppe. Bei der "Praxisorientierung" liegt der Studiengang "Beratung und Vertriebsmanagement" in der Spitzengruppe.



Das CHE Hochschulranking ist das umfassendste und detaillierteste Ranking deutschsprachiger Hochschulen. Es richtet sich vor allem an Studienanfänger und Studierende, hat sich aber auch an den Hochschulen als faire, informative und qualifizierte Informationsquelle durchgesetzt. Bei den drei nicht bewerteten Kriterien gab es eine zu geringe Beteiligung bzw. Auswertungsmöglichkeit, so dass hier keine Bewertung erfolgen konnte. Dies ist ein beachtlicher Erfolg für eine junge Hochschule wie es die HdWM ist.



Business School mit zwei Master-Studiengängen



Mit ihrer Business School bringt die HdWM eine nächste Generation von Studiengängen zur akademischen Weiterbildung an den Start. Dabei kooperiert die Hochschule mit der Stadt Mannheim, dem Jobcenter Mannheim sowie der Internationalen Universität Tunis (UIT). Der Wissenschaftsrat akkreditierte die Studiengänge mit überdurchschnittlichen Bewertungen.



Die Business School bietet zwei berufsbegleitende MBA-Studiengänge: „Nachhaltiges Management / Sustainable Management“ mit den Schwerpunkten General-, Energie-, Arbeitsmarktintegrations- und Kommunales Management sowie „Vertriebsmanagement / Sales Management“. Entwickelt wurden die Studiengänge in enger Zusammenarbeit mit Wirtschaft und wissenschaftlichen Instituten.

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.