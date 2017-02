Mit Liebe und Wahrheit ? und mit ganz viel Herz

Weidener Autorin Maron Fuchs schreibt und schreibt - Band 2 ihrer Fantasyreihe erschienen

Mit Lüge und Wahrheit heißt der 2. Band der Dioria-Reihe von Maron Fuchs

(firmenpresse) - Von den Lesern des ersten Bandes mit Spannung erwartet, liegt jetzt der zweite Band der Fioria-Trilogie von Maron Fuchs vor: "Mit Lüge und Wahrheit". Und wieder können die jugendlichen Leser eintauchen in die Welt der Animalia, Geister und Dämonen, die das Legendenland Fiorita bevölkern.



Der zweite Band der Trilogie ist auch das zweite Fantasy-Werk der jungen Autorin Maron Fuchs, die sich bereits mit Veröffentlichungen in anderen Genres wie Romantik, Drama und Lyrik bewiesen hat. Ihr Herz gehört auch in besonderem Maße dem Poetry-Slam, und so kann sie sich glücklich schätzen, im März 2017 an den bayerischen Meisterschaften als Starterin für Forchheim teilnehmen zu können.



Und darum geht es in dem fantastischen Buch, das mehr als 300 Seiten umfasst: Mia ist inzwischen 17 Jahre alt. Jahre sind vergangen, seit sie ihre Andersartigkeit entdeckt hat. Sie musste verstehen, warum sie zweifarbige Augen, Haare mit orangefarbenen Strähnen und die Fähigkeit hat, mit den Bewohnern von Fioria zu kommunizieren. Sie ist das Mädchen aus der Legende, das Mädchen mit den besonderen Kräften. Noch immer hat sie den innigen Wunsch, als Ranger die Menschen und Fiorita zu beschützen. Doch ausschließlich Männer dürfen den Beruf des Rangers ausüben, Frauen sind lediglich als Technikerinnen in den Zweigstellen zugelassen.

Mia jedoch verkleidet sich als Mann, legt ihren Namen Mia Sato ab und beginnt die Ausbildung unerkannt als "Takuto Matsui". Melodia und Haru, ihre besten Freundinnen schon seit Schulzeiten, sind als Technikerinnen in der gleichen Zweigstelle eingesetzt. Nur sie, der Stationsleiter Ulrich und ihr Kollege Jakob wissen um ihre wahre Identität. Mias Situation wird nicht einfacher, als sich ein schrecklicher Verdacht bestätigt: Ihr eigener Vater, Erika Sato, ist der Anführer der schrecklichen Verbrecherbande der Schattenbringer! Und Mia selbst gerät in Verdacht, ebenfalls daran beteiligt zu sein, weil sie Lloyd, den zweiten Boss der Schattenbringer, liebt. Doch Mia will die Schattenbringer um jeden Preis vernichten und ihren Vater hinter Gitter bringen. Für dieses Ziel begibt sie sich in größte Gefahr.





Maron Fuchs - übrigens ein Pseudonym - ist Jahrgang 1995 und kann in ihren noch jungen Jahren bereits auf mehrere Veröffentlichungen blicken. Schon als Kind verfiel sie dem Schreiben, und die ersten Teile der Trilogie entstanden bereits 2009, als die Autorin erst knapp 14 Jahre alt war. Die Lehramts-Studentin mit den Fächern Latein und Religion überarbeitete die Erstfassung, die eigentlich als Manga erscheinen sollte, und ist jetzt nach eigenen Worten sehr stolz auf ihr "Herzensprojekt". Auch der dritte Band der Fioria-Trilogie mit dem Arbeitstitel "In Liebe und Hass" ist bereits fertig. Es wird voraussichtlich im Frühsommer 2017 erscheinen, kann aber schon jetzt vorbestellt werden. Es bildet das fulminante Finale der Geschichte um Mia und ihre Freunde, in dem es darum geht zu entscheiden, ob es überhaupt noch Richtig oder Falsch gibt.





Bibliografische Angaben:



Maron Fuchs

Mit Lüge und Wahrheit - Fioria Band 2

ISBN: 978-3-86196-634-0

Taschenbuch, 302 Seiten, 13,70 ?

Papierfresserchens MTM-Verlag



Das Buch ist über den Verlag, jede Buchhandlung und Amazon zu beziehen.







http://www.papierfresserchen.de



