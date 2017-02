Der Tagesspiegel: Schäuble: Die Welt braucht kein Denken in Deals

(ots) - Berlin - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble

(CDU) rät zu Gelassenheit und Selbstbewusstsein im Umgang mit der

neuen US-Führung unter Präsident Donald Trump. "Wir sollten uns nicht

provozieren lassen und nicht selber provozieren", sagte Schäuble dem

Tagesspiegel (Sonntagausgabe). Nach seiner Einschätzung teste Trump

im Augenblick vieles aus, etwa mit seinen Sprüchen gegen das vereinte

Europa. "Ganz ernst meint der das doch auch nicht", sagte Schäuble.

Er kritisierte aber eine "Denkweise in Deals" als schädlich für die

Stabilität in der Welt.



