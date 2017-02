Der Tagesspiegel: Schäuble lobt CSU als hilfreich

(ots) - Berlin - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble

(CDU) hat den Kurs der CSU in der Flüchtlingsfrage als hilfreich für

die gesamte Union bezeichnet. "Der Konflikt in dieser Frage besteht

ja nicht zwischen CDU und CSU, sondern findet sich in jedem einzelnen

CDU-Anhänger wider", sagte Schäuble dem Tagesspiegel (Sonntagausgabe)

kurz vor dem Versöhnungstreffen der Unionsspitzen in München. "Es ist

beides wahr, so wie es der Bundespräsident gesagt hat: Unser Herz ist

weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt."



