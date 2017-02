Davis Cup Partie gegen Belgien: Deutsches Team liegt mit 1:2 zurück

(ots) - Die deutsche Davis Cup Mannschaft muss nach dem

verlorenen Doppel am Samstag um den Einzug ins Viertelfinale bangen.

In ihrem ersten gemeinsamen Davis Cup Einsatz mussten sich Mischa und

Alexander Zverev vor 4.000 Zuschauern in der Fraport Arena nach

hartem Kampf und drei Stunden und 13 Minuten dem starken belgischen

Team Ruben Bemelmans und Joris De Loore mit 3:6, 6:7 (4:7), 6:4, 6:4,

3:6 beugen.



Das deutsche Brüderpaar begann nervös, während die Belgier einen

Blitzstart hinlegten und im ersten Durchgang schnell mit 3:0 führten.

Ruben Bemelmans und Joris De Loore schlugen in dieser frühen Phase

des Matches besser auf, returnierten stark und wirkten weniger nervös

als das deutsche Duo, so dass sie schnell den ersten Satz für sich

entschieden. "Klar waren wir angespannt", sagte Mischa Zverev nach

der Partie. "Schließlich haben wir vor heimischem Publikum gespielt

und wollten unbedingt gewinnen." Der zweite Durchgang gestaltete sich

zwar ausgeglichener, aber auch hier hatten am Ende die Belgier im

Tiebreak die Nase vorn.



Der vorläufige Wendepunkt folgte im dritten Satz, als Mischa

Zverev beim Stand von 2:3 drei Breakbälle abwehrte. Anschließend

gelang den Brüdern das Break zum 4:3 und der anschließende

Satzgewinn. Am Ende eines phasenweise hochklassigen und dramatischen

Doppels verließ das deutsche Duo auch das Glück: Rahmentreffer,

Netzroller und eine vergebene Breakchance bei 2:2 im fünften Satz

hatten letztlich den Verlust des gesamten Matches zur Folge.

"Verloren ist verloren, egal ob in drei oder in fünf Sätzen - auch

wenn es für die Zuschauer sicherlich ein spannendes Match war", sagte

ein enttäuschter Mischa Zverev. "Nach dem 0:2 war es sehr schwer,

die Partie noch zu gewinnen. Die Belgier waren einfach sehr gut

eingespielt", ergänzte sein jüngerer Bruder Alexander.



Kapitän Michael Kohlmann, selbst früher ein Doppelspezialist: "Im



Doppel entscheiden Kleinigkeiten. Die Jungs haben alles gegeben,

viele kritische Situationen gemeistert, aber am Ende haben die

Belgier ihre Chancen einfach besser genutzt." Mit Blick auf den

morgigen Spieltag mit zwei Einzeln sagt er: "Wir werden alles daran

setzen, das erste Match zu gewinnen. Stand heute ist, dass Alexander

das erste Spiel gegen Steve Darcis bestreiten wird. Wir hoffen, dass

es danach 2:2 steht und wir dann die Chance haben, doch noch mit

einem Sieg aus Frankfurt abzureisen."



Kurz vor dem Doppel waren die beiden früheren Davis Cup Spieler

Andreas Beck und Michael Berrer auf dem Center Court von

DTB-Vizepräsidentin Dr. Eva-Maria Schneider und ITF-Repräsentant

Kelly Fairweather geehrt worden. Beide hatten im vergangenen Jahr

ihre Karrieren beendet. "Schön, dass der DTB seine ehemaligen Davis

Cup Spieler wertschätzt und sie bei solchen Veranstaltungen

einbindet", so Michael Berrer.



Neben Berrer und Beck waren zahlreiche weitere ehemalige Davis Cup

Spieler zu Gast in der Fraport Arena. Rolf Gehring, Bernd Karbacher,

Hans-Jürgen Pohmann, Wolfgang Popp, Reinhard Probst, Rainer

Schüttler, Hans Schwaier und Christoph Zipf schauten sich das Davis

Cup Doppel ebenso an wie der sechsfache Grand Slam Sieger Boris

Becker.



Am Sonntag geht es in den letzten beiden Einzeln um die

Entscheidung in der Davis Cup Erstrundenpartie der Weltgruppe. Den

Anfang machen um 13.00 Uhr die beiden Topspieler Alexander Zverev und

Steve Darcis, gefolgt von der Begegnung Philipp Kohlschreiber gegen

Arthur De Greef.



Gezeigt werden die Matches beim Streamingdienst DAZN.

Eintrittskarten sind an der Tageskasse sowie online über

tickethall.de und adticket.de erhältlich.







Pressekontakt:

Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.

Hallerstr. 89

20149 Hamburg

Telefon: 040/41178 - 253

Telefax: 040/41178 - 255

Email: presse(at)tennis.de

Internet: www.dtb-tennis.de



Original-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.02.2017 - 18:26

Sprache: Deutsch

News-ID 1452208

Anzahl Zeichen: 4393

Kontakt-Informationen:

Firma: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 89 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung