Aktuelle Informationenüber stromerzeugende Heizungen und Mini-BHKW auf der GETEC 2017

Im Rahmen der Gebäude Energie Technik (GETEC), die vom 17. Februar bis zum 19. Februar 2017 in Freiburg stattfindet, wird ein kostenloses Mini-KWK-Seminar angeboten. Die Teilnahme ist für GETEC-Messebesucher kostenlos.

(PresseBox) - Bereits im vierten Jahr in Folge wird auf der Gebäude.Energie.Technik Messe in Freiburg eine Sonderschau zum Thema Mini-BHKW angeboten. Außerdem findet wie im letzten Jahr ein für Messebesucher kostenloses Mini-KWK-Fachseminar statt.

Kostenloses KWK-Fachseminar

Das Mini-KWK-Fachseminar der Stadt Freiburg für Eigentümer und Vermieter von Wohngebäuden sowie alle Interessierte rund um das Thema der stromerzeugenden Heizungen und Mini-BHKW findet am Samstag, 18. Februar 2017, 15:00 - 16:30 Uhr im Raum K6 der Messe Freiburg statt.

Im Fokus steht der Mini-BHKW-Einsatz in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie in Wohn- und Gewerbe-Objekten.

Im Rahmen dieses eineinhalbstündigen Seminars wird auch auf das seit dem 1.1.2017 geltende neue KWK-Gesetzes (http://www.kwkg2016.de) eingegangen.

Der Vortrag "Aktuelle gesetzliche Rahmenbedingungen und Förderprogramme für einen Mini-BHKW-Einsatz in Baden-Württemberg" wird von Markus Gailfuß gehalten, der als Geschäftsführer von BHKW-Consult und dem BHKW-Infozentrum Rastatt auch an dem aktuellen Monitoringbericht zum KWK-Gesetz mitarbeitet.

Messerundgang zu BHKW-Themen

Anschließend an das kostenlose Fachseminar mit drei Vorträgen wird ein BHKW-Messerundgang (Start ca. 16:40 Uhr) zu Ausstellern aus dem Bereich BHKW angeboten.

Ein Messerundgang findet ebenso am Freitag, 17.02.2017 um 15.30 Uhr statt. Startpunkt ist die Sonderfläche BHKW, Solarstrom, Solarwärme (Stand-Nr. 3.2.55 in Halle 3).

Sonderschau informiert über BHKW

Die städtische Sonderschau war in den letzten Jahren auf das Themenfeld Mini-Blockheizkraftwerken (BHKW) fokusiert. In diesem Jahr wird dieser Themenbereich erweitert.

Die städtische Sonderfläche ?BHKW ? Solarstrom ? Solarwärme? steht ganz im Zeichen der Eigenversorgung mit Strom und Wärme. Hierzu zählen neben Blockheizkraftwerken (BHKW) auch Photovoltaik (PV) und Solarthermie.

Alle drei Technologien haben den Vorteil, dass sie die Umwelt entlasten, den Charme dezentraler Lösungen mit Eigenversorgung bieten und ihre Nutzer unabhängiger von Strom- und Wärmepreisen machen.



Interessierte Hausbesitzer, Wohnungseigentümer aber auch Gewerbetreibende können sich während der gesamten Messe vom 17. bis zum 19. Februar auf der Sonderfläche "BHKW, Solarstrom, Solarwärme" in Halle 3 auf Stand-Nr. 3.2.55 über BHKW, Solarthermie und PV informieren und hinsichtlich eines Einbaus beraten lassen.



Seit 1999 informiert die BHKW-Infozentrum GbR (https://www.bhkw-infozentrum.de) auf zahlreichen Webseiten sowie in Fachzeitschriften über neue Technologien im Bereich alternativer und regenerativer Energieerzeugung mittels Blockheizkraftwerken (BHKW). Außerdem werden die Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für BHKW-Anlagen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erläutert.

Seit dem 15. Oktober 2015 ist das neu gestaltete BHKW-Infozentrum online.

Ab Sommer 2017 wird eine BHKW-Datenbank mit komfortabler Suchfunktion auf der Seite BHKW-Beispiele.de (http://www.bhkw-beispiele.de) online sein.

Außerdem können Interessierte in dem BHKW-Kenndaten-Tool 2015 (http://www.bhkw-kenndaten.de) aus einer Datenbank von mehr als 1.300 KWK-Modulen die technischen Daten sowie die Investitionskosten der jeweils interessanten Leistungsgröße heraus suchen.

Nahezu wöchentlich werden über den derzeit größten internetbasierten BHKW-Newsletter mehr als 11.000 Abonnenten kostenlos informiert (www.bhkw-infozentrum.de/service/newsletter.html).

Im Socialmedia-Bereich posten die Fachleute des BHKW-Infozentrums aktuelle Meldungen auf Facebook (www.facebook.com/bhkw.infozentrum), auf Twitter (www.twitter.com/bhkwinfozentrum) sowie in der XING-Gruppe "Blockheizkraftwerke - Energieversorgung der Zukunft"´(https://www.xing.com/net/blockheizkraftwerke/).





