Anmoderation:



Triathleten im dunklen Anzug und Krawatte, Speerwerferinnen im

langen Abendkleid und Profiboxer im ganz feinen Zwirn - es gibt nur

wenige Gelegenheiten im Jahr, unsere Sportidole einmal in so

ungewohnten Outfits zu erleben. Am Samstag (04.02.) war es mal wieder

soweit, beim "Ball des Sports" im Wiesbadener Kurhaus. Unter dem

Motto "50 Jahre Zukunft" feierten 1.700 geladene Gäste aus Sport,

Politik und Wirtschaft dabei so etwas wie eine Geburtstagsparty. Denn

die 47. Ausgabe des Familienfests des deutschen Sports markierte auch

den Beginn des Jubiläumsjahres der 1967 gegründeten Stiftung Deutsche

Sporthilfe. Jede Menge Grund zum Feiern also fand auch Ex-Ski-Ass

Maria Höfl-Riesch. Während ihrer aktiven Karriere konnte die

dreimalige Olympiasiegerin kaum zum "Ball des Sports" kommen, umso

mehr genoss sie den Samstagabend:



O-Ton Maria Höfl-Riesch



Feiern kann man ja eigentlich immer, aber so ein Jubiläum ist

natürlich besonders schön. Vor allem der Rahmen hier mit diesem

riesigen Saal, man trifft so viele nette Leute und alte Bekannte.

Menschen, die man sonst das ganze Jahr oft nicht trifft sieht man

beim Ball des Sports. Und das macht es einfach immer wert

herzukommen. (0:18)



Es ist aber nicht nur die berauschende Ballnacht, die den Ball des

Sports einzigartig unter den Galaveranstaltungen machen. Der

eigentliche Grund für die Veranstaltung ist es, Gelder für die

Deutsche Sporthilfe zu sammeln. Diese hat in den vergangenen fünf

Jahrzehnten rund 50.000 Sportler mit mehr als 400 Millionen Euro

unterstützt. Mit Erfolg, denn die Athleten gewannen bei Olympischen

und Paralympischen Spielen sage und schreibe 585 Goldmedaillen. Um

den Sportlern diese Triumphe zu ermöglichen, arbeitet die Deutschen

Sporthilfe mit Nationalen Förderern wie beispielsweise Mercedes-Benz



zusammen. Seit 2008 unterstützt der Stuttgarter Automobilhersteller

die Stiftung. Für Ola Källenius, dem neuen Vorstandsmitglied für

Konzernforschung der Daimler AG und Aufsichtsratsmitglied der

Stiftung Deutsche Sporthilfe, ist das Engagement eine echte

Herzensangelegenheit:



O-Ton Ola Källenius



Sport ist sympathisch, es passt zu unserer Marke und er ist

wichtig für unsere Gesellschaft. Da möchten wir auch Verantwortung

übernehmen. Und mit der Deutschen Sporthilfe können wir etwas

Besonderes für den deutschen Sport machen. Denn im Vordergrund stehen

die Sportlerinnen und Sportler, die an Olympischen Spielen und an

Welt- und Europameisterschaften für Deutschland in die Wettkämpfe

gehen. Und dass die Deutsche Sporthilfe sie unterstützen kann ist

etwas ganz Tolles! (0:25)



Wie wichtig diese Unterstützung für die Aktiven ist betonten so

gut wie alle Sportlerinnen und Sportler in Wiesbaden. Turner Andreas

Toba, der tragische Kreuzbandriss Held von Rio, der Kanu

Olympiasieger Jan Vandrey und Beachvolleyballer Jona Reckermann

stellten klar: Ohne die deutsche Sporthilfe wäre der Aufstieg in die

Weltklasse ohne diese Hilfe nicht möglich gewesen:



O-Ton Andreas Toba, Jan Vandrey und Jona Reckermann Toba: Ohne die

Sporthilfe wäre mein Weg ins Leistungsturnen wahrscheinlich nicht

möglich gewesen. Sie hat mich wirklich von klein auf unterstützt, von

der Internatsförderung über die Sporthilfe, die man ausgezahlt

bekommt, um sich auch mal was anderes zu leisten. Zum Beispiel

Nahrungsmittel, die etwas teurer und hochwertiger sind. Das sind

Sachen, die hätte man so nicht geschafft und dann auch nicht von

einem Leistungssport reden können. Vandrey: Die Deutsche Sporthilfe

interstützt den Nachwuchssport sehr stark und gerade auch uns

Elitesportler. Das ist ganz wichtig für uns Sportler. Die geben uns

immer den Rückhalt wenn man zum Beispiel studierend ist oder

dergleichen. Die unterstützen ungemein. Reckermann: Die Deutsche

Sporthilfe ist generell ein sehr wichtiger Baustein in der Karriere

eines Athleten. Gerade die olympischen Sportler, die j außerhalb von

Olympia nicht so wahrgenommen werden, die profitieren schon sehr

davon. Es ist ganz wichtig, ich persönlich wurde auch gefördert und

es war sehr wichtig, so einen Partner im Rücken zu haben. Und zwar

nicht nur wegen der monetären Zuwendung. Sondern auch wegen dem

Stichwort "duale Karriere". Es werden ja doch einige Sachen gemacht,

damit man Sport und Ausbildung kombinieren kann, und das ist gut.

(1:01)



Einer, der ganz genau weiß, was er der Deutschen Sporthilfe und

ihren Förderern zu verdanken hat ist Turnstar Fabian Hambüchen. Er

war in Wiesbaden vermutlich der am meisten fotografierte und

interviewte Sportler. Kein Wunder nach dieser wunderbaren Geschichte:

Nach Olympiabronze in Peking und Olympiasilber in London gelang in

Rio 2016 endlich der große Coup: Die olympische Goldmedaille an

seiner Paradedisziplin, dem Reck! Logisch, dass der einstige

Turnfloh, den Ball des Sports in vollen Zügen genoss:



O-Ton Fabian Hambüchen



Der Ball des Sports ist einfach eine tolle Veranstaltung. Man

trifft so viele Sportler wie sonst nie im Jahr und dieses Jahr ist

natürlich ein besonderer Anlass mit dem 50-jährigen Jubiläum. Ich war

bestimmt schon über zehnmal bei so einer Veranstaltung und es ist

schon, dass es so eine Einrichtung schon so lange gibt und für die

Sportler immer das Gute herausholt, Da haben wir es ja in anderen

Strukturen etwas schwerer und deshalb ist es wichtig, so eine

Unterstützung durch die Deutsche Sporthilfe zu bekommen. (0:25)



Abmoderation:



Der "Ball des Sports" in Wiesbaden ist die erfolgreichste

europäische Benefizveranstaltung im Sport und sorgt jedes Jahr für

einen reinen Benefiz-Erlös von über einer Dreiviertelmillion Euro

zugunsten der Deutschen Sporthilfe. Mercedes-Benz stellt dabei

traditionell den Hauptpreis der Tombola, deren Erlöse der Stiftung

und ihrer Arbeit zugutekommen. Dieses Jahr konnte sich der Gewinner

ein neues Mercedes-AMG E 43 4MATIC T-Modell freuen.



