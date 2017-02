Weltklasse-Linksaußen vs. Chart-Stürmer! Handball-Ikone Stefan Kretzschmar trifft auf Pop-Star Tim Bendzko bei "Schlag den Star" live auf ProSieben

(ots) - Nur noch kurz die Show gewinnen? Im ersten

großen Duell 2017 bei "Schlag den Star" trifft Handball-Ikone Stefan

"Kretzsche" Kretzschmar (43) auf den deutschen Pop-Star Tim Bendzko

(31) - am 18. Februar 2017 live auf ProSieben. Weltklasse-Linksaußen

vs. Chart-Stürmer. Sportskanone vs. Wortakrobat. Handball-Punk vs.

Weltretter: Welcher der beiden Ausnahme-Talente bezwingt seinen

Gegner und gewinnt bei "Schlag den Star"?



In bis zu 15 Spielrunden kämpfen Kretzschmar und Bendzko bei

"Schlag den Star" um 100.000 Euro. Elton moderiert. Am

Kommentatoren-Mikro sitzt zum ersten Mal Elmar Paulke. Als Show-Act

mit dabei: der Gewinner oder die Gewinnerin des diesjährigen

ESC-Vorentscheids.



"Schlag den Star" - am Samstag, 18. Februar 2017, um 20:15 Uhr,

live auf ProSieben



Kommentare zur Pressemitteilung