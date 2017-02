Nun auch Physiotherapeuten!

Eine neues Bewertungsportal führt den Nutzer direkt zum besten Physiotherapeuten in der Nähe!

(firmenpresse) - Seit einigen Jahren erfreuen sich Arztbewertungsportale großer Beliebtheit.

Können Patienten doch im vorraus schon sehen, ob es sich lohnt, bei dem ausgewählten Arzt einen Termin zu buchen.

Bewertungsportale sind unter den Internetnutzern immer beliebter. Und wenn der Nutzer zu viel Zeit vor dem Computer

verbracht hat und der Rücken schmerzt, kann er nun auch gleich nachschauen welche Physiotherapiepraxen es in seiner Nähe gibt.

Speziel zur Suche und Bewertung von Physiotherapeuten ist ein neues Bewertungsportal an den Start gebracht worden. Dieses ist erreichbar unter: https://www.physiovergleich.de.



Heutzutage reichen drei Jahre Ausbildung als Physiotherapeut nicht mehr aus. Für viele spezielle Behandlungstechniken, wie zum Beispiel die "Manuelle Therapie" oder "Lymphdrainage" sind spezielle Kenntnisse nötig, die in Weiterbildungen erworben werden. Immer mehr Physiotherapeuten spezialisieren sich zum Beispiel als Sportphysiotherapeut. Gerade diese Therapeuten können auf Physiovergleich.de ihr ganzes Leistungsspektrum darstellen.

Nutzer können schnell und einfach den Weg zu ihrem Physiotherapeuten finden, denn wenn die Qualifikation und die eventuelle Spezialisierung des Therapeuten zu den Beschwerden des Patienten passen, ist eine optimale Behandlung möglich.



Doch auch die Erfahrung, die andere Nutzer gemacht haben, sind hilfreich, bei der Suche. Denn positive Berichte über kurze Wartezeiten und freundliches, kompetentes Personal, aber auch Aussagen zur Sauberkeit und Ordnung sind für viele Nutzer Entscheidungshilfe.



Ist die passende Physiotherapie-Praxis gefunden, hilft die interaktive Karte bei der Anfahrt. Mit Zoom-Funktion kann sich jeder Nutzer den Weg zur Praxis zeigen lassen.

Wer den Namen des Therapeuten oder der Praxis kennt kann diesen, oder auch Teile davon in die Suchmaske eingeben, der Therapeut ist schnell gefunden und wird mit allen relevanten Daten angezeigt.

Im modernen Design ist physiovergleich.de auch auf mobilen Geräten gut zu bedienen. So kann der Patient auch unterwegs Physiotherapeuten suchen.









Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Mein Name ist Torsten Müller (46J.) und ich programmiere und betreibe mehrere Internetseiten. Dies betreibe ich nun schon seit 20 Jahren.

Weitere Steckenpferde sind die Elektronikentwicklung und die Musik.

Das neueste Projekt ist Physiovergleich, um Nutzern die Möglichkeit zu geben, nicht nur Ärzte, sondern auch Physiotherapeuten zu bewerten. Dieses Portal zu betreiben ist nich allein möglich, ich freue mich, daß meine beste Freundin, die eine hervorragende Physiotherapeutin ist, dabei hilft.





