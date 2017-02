Münchner Immobilien & Grundbesitz | Grundstücksverkauf

Der auf Grundstücke spezialisierte Grundstücksmakler Münchner Immobilien & Grundbesitz GmbH hat ein weiteres Wohnbaugrundstück in München Aubing an einen renommierten Bauträger verkaufen können.

(firmenpresse) - Der auf Grundstücke spezialisierte Grundstücksmakler Münchner Immobilien & Grundbesitz GmbH hat ein weiteres Wohnbaugrundstück in München Aubing an einen renommierten Bauträger verkaufen können. Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass die Münchner Immobilien & Grundbesitz ein Filetgrundstück in dieser Art erfolgreich vermitteln konnte. Bei beiden Grundstücken handelt es sich um ca. 750 qm große Wohnbaugrundstücke mit Altbestand. Beide Häuser waren nicht bewohnt und werden noch in diesem Jahr abgerissen. Es entstehen hier bei einem Projekt 6 Wohneinheiten und beim anderen werden 3 Reihenhäuser und ein EFH entstehen. Der Geschäftsführer Maximilian Weber lässt verlauten, dass für beide Grundstücke absolute Höchstpreise bezahlt worden sind.



Den Vertrieb der entstehenden Wohnungen und Häuser wird auch die Firma Münchner Immobilien & Grundbesitz aus München übernehmen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.muenchner-grundbesitz.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Münchner Immobilien & Grundbesitz GmbH ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, welches sich speziell auf Grundstücksverkäufe und Mehrfamilienhäuser in München spezialisiert hat. Entsprechende Objekte werden ausschließlich Off-Market vertrieben, um die Liegenschaft möglichst diskret zu vermitteln. Das bedeutet, dass die Objekte in keinster Weise öffentlich bewerben werden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Münchner Immobilien & Grundbesitz GmbH

Leseranfragen:

Münchner Immobilien & Grundbesitz GmbH

Maximilianstraße 2

80539 München



E-Mail: info(at)muenchner-grundbesitz.de

Webseite: www.muenchner-grundbesitz.de



PresseKontakt / Agentur:

Münchner Immobilien & Grundbesitz GmbH

Maximilianstraße 2

80539 München



E-Mail: info(at)muenchner-grundbesitz.de

Webseite: www.muenchner-grundbesitz.de



Datum: 05.02.2017 - 13:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1452228

Anzahl Zeichen: 1106

Kontakt-Informationen:

Firma: Münchner Immobilien & Grundbesitz GmbH



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 05.02.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 126 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung