neues deutschland: Konjunkturexperte Andrew Watt: Schäuble will mit dem IWF an Bord mehr von Athen abverlangen

(ots) - Der Konjunkturexperte Andrew Watt ist im Vorfeld

der IWF-Entscheidung zu Griechenland pessimistisch. "Am Ende wird man

sich wahrscheinlich wieder auf einen Kompromiss einigen können",

sagte der Forscher am gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie

und Konjunkturforschung dem "neuen deutschland" (Montagsausgabe).

Leider werde dieser dem Land vermutlich wieder nicht bei der

Bewältigung seiner Krise helfen. "Griechenland braucht eine

Perspektive, dass es endlich wieder bergauf geht mit der

Wirtschaft."



Am Montag berät der Internationale Währungsfonds (IWF) über das

südeuropäische Krisenland. Es steht weiterhin die Entscheidung aus,

ob der IWF sich am derzeit laufenden dritten Kreditprogramm für

Griechenland beteiligt. Vor allem Bundesfinanzminister Wolfgang

Schäuble (CDU) pocht darauf. "Schäuble glaubt offenbar, mit dem IWF

am Bord mehr von Athen abverlangen zu können", erklärt dies Watt.







