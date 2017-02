Der Tagesspiegel: Oppermann bekommt Kritik aus eigener Partei

(ots) - Berlin - Für seinen Vorschlag nach Aufnahmelagern

in Nordafrika bekommt SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann heftige

Kritik aus der eigenen Partei. Der Bundesvorsitzende der

SPD-Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt, Aziz Bozkurt, nannte

es im Gespräch mit dem Tagesspiegel (Montagausgabe) "zynisch und

menschenverachtend", Aufnahmelager in instabilen nordafrikanischen

Ländern zu errichten, "um Geflüchtete nach dort abzuschieben und

ihnen ordentliche Asylverfahren zu verwehren".



