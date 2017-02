Der stille Krieg der Manager

Die Fassade glänzt, doch hinter den Kulissen knallt es gewaltig: Intrigen erfolgen verdeckt, etappenweise und stehen auf der Tagesordnung deutscher Unternehmen - was Millionenschäden zur Folge hat.

(firmenpresse) - Als Frank Roth seinen Schreibtisch bei der HSH-Nordbank räumen musste, stand ihm die Wut

vermutlich ins Gesicht geschrieben. Nicht, dass Intrigen ein Vorstandsmitglied des

skandalumwobenen Bankenkonzerns grundsätzlich vom Hocker hauen würden, doch selbst Opfer

einer solchen strategisch durchgeplanten Affäre zu werden, das war schon etwas Anderes. Damals, zugetragen hat sich das Ganze im Jahr 2009, wurde er fälschlicherweise der Weitergabe von betriebsinternen Informationen an die Presse bezichtigt. Erst ein Jahr später wurde das Verfahren gegen Roth eingestellt, eindringliche Reputationsschäden waren dennoch nicht mehr zu vermeiden. Und Roth steht damit nicht alleine dar: Ob Banken, Versicherungsunternehmen, Auto- oder Lebensmittelindustrie: Intrigen sind die gängige, stille Waffe der Führungsriegen gegen ungewollte Mitstreiter.

Die Methoden der Intriganten unterscheiden sich zwar letztlich in Form und Ausführung, doch im

Grunde bedienen sich die Täter den Werkzeugen des alten Handwerks - Unterstellung, Rufmord,

Mobbing oder Psychospielchen sind die gängigsten davon. Intrigen sind zunächst die kleinen

Gerüchte, über die in der Mittagspause getuschelt werden. Sie sind das schelmische Grinsen des

Vorgesetzten, wenn Sie den Raum betreten, die ständigen Sprüche der Kollegen, das langsam

auflodernde Gefühl, gemobbt zu werden - und sie halten im Regelfall solange an, bis es zu einem

großen Showdown kommt. Wie der aussieht ist ungewiss, eine fristlose Kündigung des Opfers ist

häufig noch die harmloseste Variante. Damit haben die meisten Täter ihr Ziel erreicht, der

Nebenbuhler ist gebannt und der Weg frei für den eigenen Aufstieg. Doch für Betroffene gehen die Kollateralschäden nahezu immer über eine bloße Kündigung hinaus. Nicht selten werden diese im Zuge der Intrigenkampagne falscher Tatsachen beschuldigt, die Liste anführend sind angebliche Sexaffären oder uneheliche Kinder, ausschweifender Drogenkonsum oder die Unterstellung zu voyeuristischen Begierden zu neigen, im Extremfall werden Opfer gar der Pädophilie bezichtigt. Ist es bereits zu spät für einen Eingriff, werden durch die Folgeschäden der Intrige sowohl der gute Ruf als auch die Unbefangenheit des Opfers schnell ein Mahnmal vergangener Tage - selbst wenn sich die Vorwürfe im Nachhinein als falsch herausstellen sollten.



Betriebsinterne Intrigen bergen allerdings noch eine weitere, bedeutende Gefahr: Die des Skandals.

Die Wirtschaftswoche schrieb einst "Skandale zu vermeiden, einzudämmen und im schlimmsten Fall ohne dauerhafte Schäden zu überstehen wird für Unternehmen immer wichtiger - nicht aber

einfacher". Sollten intrigante Vorgänge an die Öffentlichkeit gelangen, werden Skandale unweigerlich zu einem festen Bestandteil. Zeitungen, Online-Magazine, das Fernsehen - sie alle interessieren sich brennend dafür, wie es hinter den verschlossenen Türen deutscher Betriebe tatsächlich zugeht. Ob Intrigant oder Täter, in einem solchen Fall bleibt die Reputation nie unbeschädigt - welch kostenintensive Konsequenzen das zur Folge haben kann, belegen Fälle wie der von Frank Roth.

Deshalb plädiert die Sicherheitsberatung der ManagerSOS Privat- und Wirtschaftsdektei eindeutig: Ob groß- oder mittelständische Firmen, wer sich in jegliche Arten von Intrigen verwickelt sieht, muss umgehend handeln, damit eine effektive Schadensbegrenzung sowohl für Unternehmen als auch für Unternehmer garantiert werden kann. Anderenfalls bringen die unabsehbaren Folgeerscheinungen Schäden mit sich, die sich jeglicher, betrieblicher Kontrolle entziehen und bis zur Existenzvernichtung gehen können. ?

Die Privat- und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS beschäftigt seit Jahren professionelle

Sicherheitsberater und Ermittler, die ihren Mandanten im Fall von Intrigen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir helfen Ihnen ihr individuelles Problem zu lösen, schnell, diskret und effizient. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme finden Sie unter

Unsere Klienten befinden sich stets in Ausnahmesituationen. Über 20 Jahre Berufserfahrung haben gezeigt, dass solche Ausnahmesituationen auch spezielle Lösungsansätze erfordern. Um diese zu garantieren folgen die Ermittler der ManagerSOS sorgfältig ausgewählten Prinzipien:

?Wir nehmen uns Ihrer individuellen Problematik vollkommen wertneutral an. Ausschlaggebend sind die Fakten, nicht deren moralische Bewertung.

?Wir beseitigen die Ursache schnell, effizient und diskret.

?Wir ziehen uns umgehend vollständig zurück, sobald der Auftrag von Seiten des Mandanten beendet wurde.



Die ManagerSOS besteht aus einem Netzwerk global aktiver Profis mit militärischen und polizeilich fundierten Ausbildungen. Zu unseren festen Partnern zählen außerdem einflussreiche Funktionäre aus der freien Wirtschaft, darunter Rechtsanwälte, Journalisten und IT-Spezialisten. Wir agieren weltweit, unter allen Bedingungen und sind grundsätzlich binnen 72 Stunden einsatzbereit. Die Einsatzgebiete unserer Ermittler erstrecken sich über jegliche Kontinente und schließen alle Kriegs-, Katastrophen- und Krisengebiete mit ein, Haupteinsatzgebiete sind der mittlere und nahe Osten sowie der asiatische Raum - insbesondere Südostasien. Alle Mitarbeiter werden koordiniert durch unsere drei Firmenzentralen in Frankfurt am Main/Deutschland, Doha/Katar und Hongkong/China.



