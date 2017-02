Lettershop: Bitte übernehmen Sie! Der Trend Zeit und Geld einzusparen.

Lettershop: Bitte übernehmen Sie! Der Trend Zeit und Geld einzusparen.

(firmenpresse) - Bei einem Lettershop handelt es sich um einen Dienstleister rund um den Service von Briefmailings, Postkartenmailings und Selfmailings. Dabei liefert der Auftraggeber die Druckdaten und Adressen der Kundschaft (streng vertraulich) und allen anderen Mailingbestandteilen wie Flyer, Gutscheine, Coupons oder Anschreiben. Die ganze Bandbreite der Druckdaten werden vom Lettershop erstellt.



Auch die Folgeaufgaben können effizient an den Dienstleister übergeben werden. Dazu gehört das Bereitstellen der passenden Kuverts, die Adressierung sowie das Falzen und Kuvertieren.



Zuletzt werden die fertigen Werbebriefe, auch Dialogpost oder Infopost genannt, postfertig gemacht und termingerecht zum Postdienstleister gebracht. Somit gelangen die unterschiedlichsten Werbebriefe unmittelbar in den Briefkasten der Zielkundschaft. Mit der Auslagerung dieser vielfältigen Tätigkeiten sparen Sie Ihrem Unternehmen viel Zeit und Personalkosten ein.



Warum ist die Personalisierung von Werbepost so entscheidend?



Es liegt daran, dass jeder Mensch gerne seinen eigenen Namen liest. Mit einer persönlichen Anrede fühlt sich der Kunde wichtig und ernst genommen. Somit ist die Personalisierung bei jedem Mailing ein wichtiger Erfolgsaspekt.



Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf den exakten Titel und die korrekte Anrede des Kunden gelegt werden. Denn nur wenn die direkte Ansprache auch richtig erfolgt, kann sie sich positiv auf den Kunden auswirken.



Voraussetzung für eine erfolgreiche, personalisierte Werbemaßnahme sind deshalb ausführliche und korrekte Adressdaten. Auch Rabattcoupons und Postkarten können personalisiert und auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten werden. Genauso wie personalisierte Eintrittskarten, mehrteilige Mailings und auch Prospekte.



Der Lettershop legt auch großen Wert auf den perfekten Abgleich mehrere personalisierter Teile. Nach dem Adressabgleich geht es unkompliziert mit der Direktadressierung auf dem Kuvert in den Briefkasten der Zielgruppe. Die direkte und persönliche Ansprache eines Mailings steigert die Öffnungsrate des Werbebriefes enorm.





Aufwand vs. Briefe kuvertieren lassen



Das Kuvertieren von Briefen ist eine langwierige und mühsame Arbeit. Da Zeit Geld ist, kann sich ein Unternehmen diese Zeit- und Personalkosten einsparen, indem diese Handarbeit ausgelagert wird. Somit bleibt dem Unternehmen mehr Zeit sich auf die Aufgaben seines Kerngeschäftes zu konzentrieren. Ob kleine oder große Auflagen, alles ist möglich. Egal ob es sich um die Kuvertierung von Mailings und Briefen in unterschiedlichsten Größen, um Kataloge und Broschüren, Rechnungen und Einladungen handelt, diese gesamten langwierigen Arbeiten übernimmt der Lettershop. Auch kleine Produktproben oder Give-Aways können den Briefen beigelegt werden.



Portooptimierung – clever versenden lassen



Da der Versand von Postwurfsendungen und Mailings zum Kerngeschäft eines Lettershops gehört, kennt dieser die detaillierten und vielfältigen Postvorschriften.



Schon bei der Planung eines Mailings kann er Hinweise geben, was das spätere Porto betrifft. Dabei spielt die Wahl des Papiers eine Rolle, genauso wie die Größe des Umschlags.



Bei der richtigen Vorbereitung kann der große Kostenfaktor Porto möglichst geringgehalten werden. Je ungewöhnlicher und kreativer ein Mailing umgesetzt wird, umso ansprechender ist es für den Kunden. Dabei behält der Dienstleister Lettershop jedoch immer die postalischen Bestimmungen im Blick.



Bögl Druck - zertifizierter, deutschlandweiter Partner der Deutschen Post AG



Das Unternehmen bestätigt den Trend, die Mailings immer mehr auszulagern. Durch einen Mailing Service erhalten sowohl Unternehmer als auch Privatpersonen professionelle Unterstützung für ein erfolgreiches, kostengünstiges Direktmarketing mit gedruckten Werbemitteln.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.boegl-druck.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Beim Lettershop der Bögl Druck GmbH werden neben dem Druck zudem auch Aufgaben wie Organisation und Versandservice für personalisierte Direktsendungen und wiederkehrende Aussendungen schnell und Kosten sparend übernommen - auf Wunsch inklusive Falzen, Einlegen, Kuvertieren, Adressieren.



Der Lettershop ist ein vertrauensvoller Partner, der Unternehmern und Privatpersonen beim Versand von Mailings mit Rat und Tat zur Seite steht. Hier wird jeder Auftrag wird in hoher Qualität sorgfältig ausgeführt.

Dies ist eine Pressemitteilung von

startklar! Marketing

Leseranfragen:

Bögl Druck GmbH

Ludwig Bögl

Spörerauer Str. 2

84174 Eching / Weixerau

Telefon: +49 (0)8709 1565

email: info(at)boegl-druck.de

PresseKontakt / Agentur:

Bögl Druck GmbH

Ludwig Bögl

Spörerauer Str. 2

84174 Eching / Weixerau

Telefon: +49 (0)8709 1565

email: info(at)boegl-druck.de

Datum: 05.02.2017 - 17:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1452240

Anzahl Zeichen: 4085

Kontakt-Informationen:

Firma: startklar! Marketing

Ansprechpartner: Martina Pegutter

Stadt: Bayrischzell

Telefon: 08023 8192838



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 05.02.2017

Anmerkungen:



Belegexemplar bzw. Quellennachweis erbeten.

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.