WAZ: Fatale Wirkung von Worten

- Kommentar von Tobias Blasius zu Karneval

(ots) - Die starke Präsenz von "arabisch/nordafrikanisch

aussehenden jungen Männern", wie es im Behördendeutsch heißt, hat

nach den Kölner Silvesterfeierlichkeiten in der Polizeiführung Spuren

hinterlassen. Vor den närrischen Tagen will man Vorsorge treffen,

dass nicht ausgerechnet die drangvolle Enge des Straßenkarnevals zu

neuen Konfrontationen und Tumultdelikten genutzt wird. Da zu den

Krawallmachern zuletzt unbestreitbar auch solche Männer gehörten, die

sich nur mit einer Bescheinigung als Asylsuchender ausweisen konnten,

ist die Einbeziehung von Flüchtlingseinrichtungen in das

Präventionskonzept nur folgerichtig.



Doch wie die NRW-Polizeiführung einen glatten Karnevalsverzicht

für Flüchtlinge und Asylbewerber einforderte, vor "massiertem

Auftreten" warnte, von "unerwünschten Wechselwirkungen" raunte,

"kritiklose Kontrolle" erwartete - das ist in Stil und Inhalt

herabwürdigend und nicht akzeptabel. Adressaten sind ausgerechnet die

Heimleiter vieler Wohlfahrtsorganisationen, die sich bemühen,

Asylbewerbern auch über das Brauchtum unsere Werte und Traditionen zu

vermitteln. Gerade sie hätten eine andere Ansprache und Einbeziehung

in polizeiliche Präventionsarbeit verdient gehabt.







