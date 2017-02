PROJECT AWSM PRESSRELEASE

PROJECT AWSM

(firmenpresse) - Project Awsm hat am 25.01.2017 offiziell die neue SWEETWOOD Kollektion für Männer gelauncht. Der Stil ist clean und modern. Dunkle Töne vereint mit weißen Elementen ergeben das Leitbild, welches durch den Glitch Effekt gebrochen wird. Innovative Designs ergeben neue Formen und Zeichen, welche den alltäglichen Stil der Menschen durchbrechen und ein neues Zeitalter der Ästhetik einleuten. Mode based in Hamburg, mit internationalem Anspruch. Die Stadt an der Elbe soll durch PROJECT AWSM aus ihrem modischen Dornröschenschlaf erwachen und auf das Radar der relevanten Streetmärkte gebracht werden. Die Kollektion besteht aus zwei Beanies, neun T-Shirts, einer Jacke, einem Swaeter, einem Paar Socken sowie 4 Prints zum aufhängen. Moderne cleanness wird mit Kunst vereint und setzt neue Maßstäbe für die Mode aus Deutschland.





Art and Water Sweetwood in Motion



Unser noch kleines Team besteht aus drei jungen Künstlern aus Hamburg. Wir sehen unsere Arbeit nicht als rein oberflächlich. Wir verstehen sie als etwas, in dem wir unsere Emotionen und Kreativität ausdrücken und diese in erlebbare Mode verwandeln können. Mit viel Liebe zum Detail versuchen wir mit jeder unserer Schöpfungen noch besser zu werden.



Grenzen neu definieren, dem Mainstream voraus und immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen.



Wir machen Mode für die Mutigen, die unbeirrt ihren Weg gehen. Sei wer Du bist oder werde zu dem, der Du sein willst. Wir unterstützen Dich dabei mit einem Style, der Deine Einzigartigkeit untermalt und Dich von den Anderen abhebt.

​

Die Geschichten, die wir Morgen erzählen werden heute geschrieben. Schreibe sie gemeinsam mit uns.

Project Awsm

Max Hasenohr

Schreinerstraße 21

10247 Berlin

Tel: 015141849525



eMail: max.hasenohr(at)projectawsm.de

Project Awsm

Max Hasenohr

Hamburg / Berlin

015141849525



