Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zum Thema "Dritte Startbahn am Flughafen München":

(ots) - Flughafen-Ausbaus und der dritten Startbahn

können es drehen und wenden, wie sie wollen - an den Rekordzahlen,

die der Münchner Airport für das zu Ende gegangene Jahr vorgelegt

hat, kommen auch sie nicht vorbei: Mehr als 42 Millionen Passagiere,

knapp 400 000 Starts und Landungen, über 330 000 Tonnen Luftfracht

sowie fast 260 erreichbare Destinationen weltweit bedeuten Wachstum

in allen Bereichen und Zuwachsraten, von denen selbst der Flughafen

Frankfurt nur träumen kann. Und schon jetzt, zu diesem frühen

Zeitpunkt im Jahr, ist aufgrund von Flugplänen und Voranmeldungen der

Airlines abzusehen, dass es 2017 im Erdinger Moos wieder neue Rekorde

geben wird. Die neuerliche Erweiterung des Münchner Flughafens ist

daher nur eine logische Konsequenz. Und die erfolgt, wie dort seit

Jahren praktiziert, mit Weitblick. Den ersten Schritt hin zu einem

Airport von Weltformat machte man nämlich bereits 2003, nur elf Jahre

nachdem der Flughafen an den Start gegangen war und wenige Monate

nachdem Dr. Michael Kerkloh als Vorsitzender der Geschäftsführung

sozusagen auf dem Pilotensitz des Airports Platz genommen hatte.

Damals wurde das weitläufige Terminal 2 in Betrieb genommen, das die

Flughafen München GmbH (FMG) und die Lufthansa gemeinsam betreiben

und das die Passagierkapazität schlagartig auf mehr als 40 Millionen

katapultierte. Schon damals legte man übrigens den Tunnel in das

östliche Vorfeld hinein, mit dem irgendwann irgendein Erweiterungsbau

angebunden werden sollte. Dieses Satelliten-Terminal ließ nicht lange

auf sich warten. Ende 2010 beschlossen, Anfang 2012 begonnen und im

April 2016 eröffnet, wurde mit dem Großprojekt ein deutliches Signal

für den Aufbruch in Deutschland gesetzt. Denn damit musste der

Flughafen München quasi über Nacht die Kapazität des kompletten

Airports Köln-Bonn zusätzlich managen, wie Flughafenchef Kerkloh bei



der Eröffnung anmerkte. Das Plus an Abfertigungsmöglichkeiten und die

demonstrativ eingesetzte Hochtechnologie wie etwa die führerlose

U-Bahn waren für das Pisten-Ensemble im Erdinger Moos bitter nötig.

Zuletzt war "Bayerns Tor zur Welt", wie die Flughafen-Manager ihren

Airport gerne nennen, nämlich deutlich langsamer gewachsen als in der

ersten Dekade des Jahrtausends. Verantwortlich dafür war aber nicht

unbedingt der Flughafen selbst, sondern Hauptkunde Lufthansa, der

aufgrund der starken Konkurrenz vom Persischen Golf (Emirates, Etihad

und Qatar Airways) und dem Preisdruck durch die Billigflieger kaum

noch zulegen konnte. Mit dem Satelliten von Terminal 2 und dem

künftigen Pier von Terminal 1 ist der Münchner Airport nun aber

wieder in der Spur und kann seine Erfolgsgeschichte fortschreiben -

vorerst. Denn mit den dortigen Abfertigungskapazitäten kann das

absehbare Passagierwachstum der kommenden Jahre wohl bewältigt

werden. Richtet man den Blick allerdings auf die weiter wachsende

Nachfrage nach zusätzlichen Flugverbindungen von und nach München und

auf die Airlines aus aller Welt, die die bayerische Landeshauptstadt

gerne in ihren Flugplan aufnehmen würden, führt mittelfristig an der

geplanten dritten Startbahn kein Weg vorbei. Andernfalls wird der

Flughafen keine Möglichkeit haben, dem steigenden Bedarf von Airlines

und Passagieren in Zukunft gerecht zu werden. Die bayerische

Staatsregierung hat dies erkannt und sich entsprechend positioniert.

Bleibt zu hoffen, dass sich die Landeshauptstadt als dritter

Gesellschafter dem Projekt ebenfalls nicht länger verschließt. Sie

ist es nämlich, die durch diese fundamentale Weichenstellung am

meisten profitiert.







