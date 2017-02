Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zumÄrger um die neuen Bauernregeln:

(ots) - Landwirte sind nicht zimperlich, sie können

schon mal einen Stoß vertragen. Und sie müssen mit Kritik und

respektlosem Umgang leben wie kaum ein anderer Berufsstand

hierzulande. In den Schlagzeilen dominieren Themen wie Vogelgrippe,

Gammelfleisch oder Antibiotikaeinsatz. Dass die Bauern in der Regel

verantwortungsvoll mit ihren Tieren und Pflanzen umgehen, dass sie

"so ganz nebenbei" tagtäglich dafür sorgen, dass die Verbraucher gute

Nahrungsmittel auf den Tisch bekommen, dass niemand hungern muss,

gerät dabei leider oft aus dem Blick. Jeden Respekt gegenüber

Bäuerinnen und Bauern lässt nun leider auch die

Bundesumweltministerin vermissen. Die Frau vom Niederrhein ließ eine

Agentur "neue Bauernregeln" erdichten, die spaßig daher kommen und

zur Diskussion über die Zukunft der Landwirtschaft anregen sollen.

Dieser "Spaß" kostet die Steuerzahler noch dazu mehr als anderthalb

Millionen Euro. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine

öffentlichkeitswirksame Kampagne für Bürgerbeteiligung, sondern um

die gereimte Diffamierung des Berufsstandes der Landwirte. Bauern

werden pauschal als Tierquäler und Umweltvergifter gebrandmarkt.

Barbara Hendricks sollte nun nicht zurückkeilen und die

missverstandene Unschuld mimen, sondern erstens die Kampagne sofort

stoppen. Und zweitens sollte sie sich überlegen, wie sie die bereits

angerichtete Rufschädigung wieder gut machen kann.







