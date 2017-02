Kölner Stadt-Anzeiger: Flüchtlinge im Karneval:

Mail der Polizei war laut Innenministerium nicht abgestimmt

(ots) - Das Ansinnen der nordrhein-westfälischen Polizei,

Flüchtlinge vom Besuch von Karnevalsveranstaltungen abzuhalten, ist

nach Angaben des Landesinnenministeriums nicht mit diesem

abgesprochen worden. Das teilte ein Sprecher des Ministeriums in

Düsseldorf auf Anfrage des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montagausgabe)

mit. "Das Schreiben ist dem Ministerium nicht vorgelegt worden und

wurde auch nicht mit ihm abgestimmt." Der Chef des Landesamts für

zentrale polizeiliche Dienste (LZPD) betonte am Sonntag, die

Formulierungen in der Mail seien "ausgrenzend und verletzend"

gewesen. "Ich bedauere das sehr." Das Landesamt hatte in der Mail,

die - offenbar irrtümlich - an die Bezirksregierungen herausging,

Flüchtlingsbetreuern davon abgeraten, Karnevalsausflüge zu

organisieren.







