Kölner Stadt-Anzeiger: Spitzel-Skandal um Imame des türkisch-islamischen Dachverbands Ditib

zieht weitere Kreise

(ots) - Der Spitzel-Skandal um Imame des türkisch-islamischen

Dachverbands Ditib zieht weitere Kreise. Nach Informationen des

"Kölner Stadt-Anzeiger" (Montagausgabe) wurden Angehörige eines

deutschen Lehrers, der als Terrorist denunziert wurde, in der

Türkei vom Geheimdienst mehrfach ausgehorcht und bedrängt. Zwei

entfernte Verwandte hätten das bestätigt und ihn eindringlich davor

gewarnt, in die Türkei zu reisen, sagte der Mann, der in Deutschland

geboren ist und als beamteter Lehrer an einer allgemeinbildenden

Schule arbeitet. Ob den anderen vier Lehrern aus NRW, die ebenfalls

bei der türkischen Religionsbehörde Diyanet denunziert wurden,

Ähnliches widerfahren ist, ist unklar. Insgesamt standen 28 Personen

und elf Institutionen in den Dossiers, die von Ditib-Predigern nach

Ankara geschickt wurden. Die Diyanet sprach in einer Stellungnahme

davon, dass einige Religionsbeauftragte "ihre Verantwortung

überschritten" hätten. Ihre Amtsdauer in Deutschland sei "vorzeitig

beendet" worden. Die Religionsbehörde bleibt bei ihrer Darstellung,

dass das Schreiben mit der Aufforderung, Informationen über

Sympathisanten der Gülen-Bewegung heranzuschaffen, versehentlich an

die deutschen Ditib-Imame verschickt worden sei.







