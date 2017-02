Schwäbische Zeitung: Kommentar zu Trumps Wall-Street-Dekret: Lehman-Pleite ist vergessen

(ots) - Trump hat seine Maske endgültig fallen

gelassen: Mit der Überprüfung des Dodd-Frank-Acts zeigt der

US-Präsident für wen er Politik macht. Nicht für arme Amerikaner,

sondern für das ihm verhasste Establishment - für die Unternehmer und

Banker, die er von der Wall Street zu sich ins Kabinett geholt hat.



Mit dem Gesetz, das Trump nun zurücknimmt, sollten nicht zuletzt

Immobilienbesitzer, Kreditnehmer und Geschäftsleute vor den Zockern

geschützt werden. Die Regeln sollten verhindern, dass Banken mit

ihren Spekulationen nie wieder das globale Finanzsystem wie 2008 an

den Rand des Zusammenbruchs bringen können. Die Lehman-Pleite, die so

viele Amerikaner arbeitslos machte und so viele US-Firmen ruinierte,

ignoriert Trump.



Fällt Dodd-Frank wirklich, wird die Finanzwelt unsicherer und der

Wettbewerb für deutsche Banken härter. Denn in Europa dürften die

strengeren Regeln richtigerweise erhalten bleiben.







