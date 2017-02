Lausitzer Rundschau: Der Personalmangel ist gefährlich für uns alle



Zu: Bundesanwaltschaft in Not

(ots) - Das ist ein Rückschlag für den Anti-Terrorkampf.

Wenn der Generalbundesanwalt fehlendes Personal beklagt bei immer

mehr Verfahren wegen des Verdachts des islamistischen Terrors, dann

hat das erhebliche Folgen für die innere Sicherheit in Deutschland.

Wo nicht ermittelt und aufgeklärt werden kann, bleiben Absichten im

Dunkeln und potenzielle Täter unentdeckt. Jetzt allerdings

Bundesjustizminister Heiko Maas einen Vorwurf zu machen, ist

augenscheinlich der Versuch, Wahlkampf zu betreiben. Zuständig sind

die Länder. Sie müssen das erforderliche Personal mit besonders hoher

Kompetenz und viel Berufserfahrung nach Karlsruhe entsenden. Dass

dies jedoch nicht in ausreichendem Maße geschieht, lässt sich

wiederum leicht erklären. Den Ländern fehlen entweder selber die

entsprechend geeigneten Mitarbeiter - oder sie wollen auf die wenigen

Hochqualifizierten, die sie haben, nicht verzichten. Zwar hat die

Politik das Problem für viele Behörden erkannt, doch neue Mitarbeiter

müssen erst ausgebildet werden. An der Misere insgesamt wird sich

daher erst in einigen Jahren etwas ändern - gefährlich, aber leider

wahr.







