Lausitzer Rundschau: Auf heikler Mission im Nachbarland



Zu: Die Kanzlerin besucht Polen

(ots) - Erst Erdogan, nun Kaczynski: Bundeskanzlerin

Angela Merkel absolviert am Dienstag die zweite heikle Auslandsreise

innerhalb einer Woche. Dabei trifft sie in Polen zwar keinen

Möchtegern-Sultan mit Ambitionen auf der weltpolitischen Bühne. Aber

im kleineren Format ist Jaroslaw Kaczynski, der übermächtige

Vorsitzende der allein regierenden PiS-Partei, kaum weniger

machthungrig und auf Krawall gebürstet als der türkische Präsident.

In gewisser Weise ist Kaczynski sogar problematischer für die

deutsche Außenpolitik als Erdogan oder der Russe Wladimir Putin, denn

als EU-Mitglied kann Polen im Streit viel schneller Wirkungstreffer

erzielen als die diversen Herausforderer von außen. Außerdem hat der

Rechtsnationalist und bekennende Deutschland-Verächter Kaczynski zwar

kein Regierungsamt inne. Aber er hat das Sagen in Warschau. Das macht

ihn unberechenbar und schwerer greifbar. Merkel täte vor diesem

Hintergrund gut daran, mit Kaczynski tatsächlich Tacheles zu reden,

wie es der Pole seinerseits angekündigt hat. Es bringt nichts, den

PiS-Chef umwerben zu wollen. Er ist schlicht nicht der Typ Mensch,

der für Zuckerbrot zu haben wäre. Das wiederum heißt nicht, dass

Merkel, um im Bilde zu bleiben, Kaczynski mit der Peitsche zu Leibe

rücken sollte. Am wirkungsvollsten dürfte es sein, mit dem Polen die

nationalen Interessen der beiden Länder im Herzen Europas

durchzudeklinieren. Deutschland braucht seinen Nachbarn nicht nur als

starken Wirtschaftspartner, sondern auch als mächtigsten Staat im

Osten der EU. Wer die Gemeinschaft nach dem Brexit zusammenhalten

will, kommt an Polen nicht vorbei. Umgekehrt ist die Regierung in

Warschau nicht nur auf die Finanzhilfen aus Brüssel angewiesen,

sondern angesichts der latenten Bedrohung durch Russland auch auf

sicherheitspolitische und im Zweifel militärische Unterstützung aus

dem Westen. In diesem Sinn dürfte der Amtsantritt von US-Präsident



Donald Trump, der die Nato für obsolet erklärt hat, Polen eher enger

an Deutschland schweißen, obwohl Kaczynski in manchen ideologischen

Fragen (Migration, Frauen- und Minderheitenrechte etc.), mit Trump

durchaus auf einer Linie liegt. Aber bei der obsoleten Nato hört auch

für Kaczynski der Spaß auf - genauso übrigens, wie der Spaß für

Merkel beim andauernden Demokratieabbau à la Kaczynski aufhören

sollte.







Datum: 05.02.2017 - 19:56

