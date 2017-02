Schwäbische Zeitung: Kommentar: Die rumänische Regierung durchschaut

(ots) - Selbstgerecht und uneinsichtig zeigt sich

Rumäniens Regierung noch im Scheitern: Das Volk habe das umstrittene

Gesetz zur Lockerung der Anti-Korruptions-Regeln einfach nicht

richtig verstanden, behauptete der Ministerpräsident. Das Gegenteil

dürfte richtig sein: Die Rumänen sind in Massen auf die Straßen

gegangen, gerade weil sie den eigentlichen Zweck des Gesetzes

verstanden haben. Was die Selbstbedienungsmentalität der Elite

angeht, haben sie wahrlich genug Erfahrung.



Die Korruption zieht sich durch alle Parteien, doch die

Regierungspartei PSD ist ein spezieller Fall - auf dem Papier

sozialdemokratisch und damit in der EU ein Partner der deutschen SPD,

tatsächlich aber ein Instrument für alte Seilschaften aus

kommunistischer Zeit. Ihre Wählerbasis sind Empfänger staatlicher

Leistungen, die vor Einschnitten bewahrt werden und dafür die

Machenschaften ihrer Anführer ignorieren. Diese werden sich neu

sortieren - und ihr Spiel weiterspielen. Ermutigend ist, dass immer

mehr Rumänen nicht mehr mitspielen wollen.







