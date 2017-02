Hocheffiziente KWK-Anlagen richtig planen - Aktuelle Praxis-Seminare für BHKW- und KWK-Planer

Aktualisiert auf die zahlreichen neuen gesetzlichen Bestimmungen und neu strukturiert finden im März und Juni die ersten Planer-Seminare für KWK-Betreiber, KWK-Planer und KWK-Berater in diesem Jahr statt.

(PresseBox) - KWK-Anlagen stellen eine hocheffiziente und wirtschaftliche Alternative zu Heizkesseln und einem Strombezug dar. Die wirtschaftlich und technisch optimale Auslegung und Planung von KWK-Anlagen ist u. a. aufgrund der zahlreichen gesetzlichen Vorgaben sehr komplex.

Seit 14 Jahren bieten BHKW-Consult und das BHKW-Infozentrum Planerseminare im KWK-Bereich an. Inzwischen wurden mehr als 50 Seminare mit rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern realisiert. Aufgeteilt werden die Themenfelder in ein eintägiges KWK-Grundlagenseminar und das darauf aufbauende zweitägige KWK-Intensivseminar im Zentrum des Weiterbildungsangebotes.

KWK-Grundlagenseminar

Das von BHKW-Consult konzipierte Grundlagenseminar "Planung von Blockheizkraftwerken (BHKW)" richtet sich als eintägiges Seminar an alle, die mit der Planung von BHKW-Anlagen und deren Wirtschaftlichkeitsberechnung noch wenig zu tun hatten. Es wird eine Übersicht über die Technologien sowie die Grundlagen einer BHKW-Auslegung für ein Versorgungsobjekt (Wohngebäude, Hotel, etc.) vermittelt. Wichtige Aspekte der technischen Einbindung von BHKW-Anlagen sind ebenso Themen des Grundlagenseminars wie die vielen gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie die Vorgehensweise bei einer Wirtschaftlichkeitsberechnung. Neu aufgenommen in die Seminarreihe wurden einige Folien zu den hydraulischen Grundlagen einer Heizzentrale.

KWK-Intensivseminar

Das zweitägige BHKW-Intensivseminar baut auf dem im Grundlagenseminar vermittelten Basiswissen auf. Wichtige Themen werden deutlich intensiver behandelt, zusätzliche Detailregelungen vermittelt und die Themen durch weitere Aspekte ergänzt. Ausführlich wird z. B. die neuen Regelungen des KWK-Gesetzes behandelt. Fallbeispiele verdeutlichen die gesetzlichen Regelungen.

Informationen über das Angebot an Seminaren erhalten Interessierte auf der eigens hierfür eingerichteten Internetseite BHKW-Seminar.de (http://www.bhkw-seminar.de).

Die nächsten Planerseminar-Reihe finden am 7.-9. März 2017 in Köln sowie am 20.-22. Juni 2017 in München statt.





Seit 1999 informiert die BHKW-Infozentrum GbR (https://www.bhkw-infozentrum.de) auf zahlreichen Webseiten sowie in Fachzeitschriften über neue Technologien im Bereich alternativer und regenerativer Energieerzeugung mittels Blockheizkraftwerken (BHKW). Außerdem werden die Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für BHKW-Anlagen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erläutert.

Seit dem 15. Oktober 2015 ist das neu gestaltete BHKW-Infozentrum online.

Ab Sommer 2017 wird eine BHKW-Datenbank mit komfortabler Suchfunktion auf der Seite BHKW-Beispiele.de (http://www.bhkw-beispiele.de) online sein.

Außerdem können Interessierte in dem BHKW-Kenndaten-Tool 2015 (http://www.bhkw-kenndaten.de) aus einer Datenbank von mehr als 1.300 KWK-Modulen die technischen Daten sowie die Investitionskosten der jeweils interessanten Leistungsgröße heraus suchen.

Nahezu wöchentlich werden über den derzeit größten internetbasierten BHKW-Newsletter mehr als 11.000 Abonnenten kostenlos informiert (www.bhkw-infozentrum.de/service/newsletter.html).

Im Socialmedia-Bereich posten die Fachleute des BHKW-Infozentrums aktuelle Meldungen auf Facebook (www.facebook.com/bhkw.infozentrum), auf Twitter (www.twitter.com/bhkwinfozentrum) sowie in der XING-Gruppe "Blockheizkraftwerke - Energieversorgung der Zukunft"´(https://www.xing.com/net/blockheizkraftwerke/).





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Seit 1999 informiert die BHKW-Infozentrum GbR (https://www.bhkw-infozentrum.de) auf zahlreichen Webseiten sowie in Fachzeitschriften über neue Technologien im Bereich alternativer und regenerativer Energieerzeugung mittels Blockheizkraftwerken (BHKW). Außerdem werden die Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für BHKW-Anlagen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erläutert.

Seit dem 15. Oktober 2015 ist das neu gestaltete BHKW-Infozentrum online.

Ab Sommer 2017 wird eine BHKW-Datenbank mit komfortabler Suchfunktion auf der Seite BHKW-Beispiele.de (http://www.bhkw-beispiele.de) online sein.

Außerdem können Interessierte in dem BHKW-Kenndaten-Tool 2015 (http://www.bhkw-kenndaten.de) aus einer Datenbank von mehr als 1.300 KWK-Modulen die technischen Daten sowie die Investitionskosten der jeweils interessanten Leistungsgröße heraus suchen.

Nahezu wöchentlich werden über den derzeit größten internetbasierten BHKW-Newsletter mehr als 11.000 Abonnenten kostenlos informiert (www.bhkw-infozentrum.de/service/newsletter.html).

Im Socialmedia-Bereich posten die Fachleute des BHKW-Infozentrums aktuelle Meldungen auf Facebook (www.facebook.com/bhkw.infozentrum), auf Twitter (www.twitter.com/bhkwinfozentrum) sowie in der XING-Gruppe "Blockheizkraftwerke - Energieversorgung der Zukunft"´(https://www.xing.com/net/blockheizkraftwerke/).





Dies ist eine Pressemitteilung von

BHKW-Infozentrum GbR

Datum: 05.02.2017 - 20:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1452267

Anzahl Zeichen: 3818

Kontakt-Informationen:

Firma: BHKW-Infozentrum GbR

Stadt: Rastatt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 32 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung