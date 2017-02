Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Trump

(ots) - Die Regierung streitet sich mit der Justiz, an

den Flughäfen in den USA und im Ausland herrscht Chaos, in den großen

Städten Amerikas gehen die Menschen aus Protest gegen den Präsidenten

auf die Straße. Was sich in den ersten zwei Wochen der Ära Donald

Trump abgespielt hat, ist nur ein Vorgeschmack auf die Turbulenzen,

die in den kommenden Jahren in den USA zu erwarten sind. Trump hat

das erklärte Ziel, auf ganz neue Art und Weise Politik zu machen und

die etablierten Eliten zu ignorieren. Anhänger begrüßen dies als

frischen Wind in Washington, während Gegner von einer drohenden

Diktatur reden.



Das ist ein Konflikt, der die Amtsperiode von Trump weiter

begleiten dürfte. Bisher jedenfalls werden dabei die Regeln

einigermaßen eingehalten: Trotz seiner scharfen und persönlichen

Kritik an dem Richter, der seinen Einreisestopp aufgehoben hat,

gehorcht Trump den Anweisungen der Justiz. Vizepräsident Mike Pence

versicherte am Sonntag, die Regierung werde auch jene Urteile der

Gerichtsbarkeit umsetzen, die ihr nicht gefallen. Dass Pence das

überhaupt betonen muss, ist Ausdruck der Verunsicherung, die das neue

Team im Weißen Haus innerhalb von nur zwei Wochen verbreitet hat.

Immerhin weiß Trump nun, dass er sich nicht alles erlauben kann. Das

ist das positive Ergebnis des chaotischen Einstands des 45.

US-Präsidenten.







Datum: 05.02.2017 - 21:00

