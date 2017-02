Für die Arbeit zuhause die richtige Stichsäge

(firmenpresse) - Wenn man ein gutes Geschick hat und sich auch einiges zutraut, kann man vieles selber reparieren und bauen, ohne immer gleich einen Handwerker dafür zu bemühen. Für manch einen ist gerade das ein richtiges Hobby, was mit viel Freude und Engagement ausgeübt wird. Davon einmal abgesehen ist es immer gut, wenn wenigstens einer im Haushalt eine handwerkliches Begabung vorweisen kann. Gerade wenn man gerne und viel zuhause selber erledigen möchte, ist es besonders wichtig, dass richtige und qualitativ hochwertige Werkzeug zu haben.



Neben den wichtigen Standardwerkzeugen wie



- Hammer

- Schraubendreher

- Umschaltknarren

- Schneidwerkzeuge und Scheren

- Unterschiedliche Zangen

- Verschiedene Schraubenschlüssel-Sätze



sollte man auch nützliches Zubehör wie



- Schrauben

- Dübel

- Klebeband

- Nägel

- Schellen

- Schleifpapier

- Bleistift

- Kabelbinder



zur Verfügung haben.



Ergänzt wird dies meist durch elektrische Werkzeuge wie:



- Akkuschrauber

- Winkelschleifer

- Kreissägen

- Bohrmaschinen

- Elektro-Tacker

- Heckenscheren

- Bandschleifer

- Heißklebepistolen

- Lötstationen.



Gerne und viel zum Einsatz kommt dabei auch die sogenannte Stichsäge.



Meist ist das Sägen von unterschiedlichen Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff eine der häufigsten Arbeiten zuhause. Vor allem dann, wenn man viele und präzise Arbeiten erledigen möchte, hat sich die elektrische Stichsäge sehr bewehrt.



Wie funktioniert eine Stichsäge?



Bei einer Stichsäge wird das schmale und dünne Sägeblatt vorne in der Säge eingespannt. Das Sägeblatt steht dann unten hervor. Das ermöglicht, dass man in das Material hinein sägen kann. Neuere Modell besitzen eine Rolle, die das Sägeblatt von hinten stützen.



Die Vorteile einer Stichsäge



Mit der Stichsäge wird ein feines und präzises Arbeiten ermöglicht. Sogar kleinere Figuren und Formen lassen sich damit aussägen. Das dünne Sägeblatt eignet sich auch sehr gut für Gips und Holz.





Es gibt unterschiedliche Ausführungen für verschiedene Bedürfnisse. Beispielsweise bekommt man eine:



Stichsäge mit Bügelgriff



Diese ist für die Heimwerker die am meisten genutzte Stichsäge. Durch ihre einfachere Handhabung eignet sie sich auch besonders für Anfänger in diesem Bereich. So kommt sie hauptsächlich bei geraden Schnitten zum Einsatz. Kurven und andere Formen sind aber auch möglich.





Stabförmige Stichsäge



Diese Säge wird auch Einhandstichsäge genannt und wird meistens im professionellen Bereich bevorzugt. Durch den einhändigen Griff und die Anordnung der einzelnen Elemente eignet sich diese für sehr präzise Arbeiten besonders bei Kurvenschnitten.



Stichsäge mit Pendelhub



Bei dieser Variante wird das Sägeblatt zur vertikalen Richtung auch noch zusätzlich horizontal bewegt.



Für die vielen Einsatzmöglichkeiten kann man Sägeblätter erhalten die Unterschiede in Grobheit der Zacken aufweisen oder sich in der Breite und Länge unterscheiden. Es gibt spezielle Sägeblätter für Holz, Metall und unterschiedliche Kunststoffarten. Der Antrieb von Stichsägen kann über Netzstrom oder auch Akku-Antrieb funktionieren.



Wichtig ist es, sich vor Kauf einer Stichsäge Gedanken darüber zu machen, für welchen Zweck man diese Säge haben möchte. Zusätzlich erhält man zu den heutigen modernen Stichsägen besondere Komfortmerkmale, die man aber nicht bei allen Sägen auf dem Markt erwarten kann. Einige Besonderheiten wären:



- Sägeblattwechsel ohne zusätzliches Werkzeug

- Laser-Führung für präzises Arbeiten

- Stufenlose Drehzahlregulierung für die Anpassung an Material und Form.

- Ein Gebläse für die sofortige Entfernung von Sägespänen an der Eintauchstelle

- Eine Auslaufbremse für ein schnelles Stoppen des Sägeblattes.

- Ein extra Saugeranschluss, der an die Stichsäge befestigt werden kann und anfallende Späne sofort aufsaugt.



Weiterführende Informationen findet man auf der unten genanten Seite...





