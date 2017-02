Rheinische Post: Kommentar /

Viel Zeit für Schulz

= Von Gregor Mayntz

(ots) - Und plötzlich ist wieder 2005. Damals machte

ein kämpfender SPD-Kanzlerkandidat Woche um Woche mehr Boden gut

gegen Angela Merkel. Und Gerhard Schröder hätte es um ein Haar

geschafft. "Jetzt ist Schulz", feiern nun euphorisierte SPD-Anhänger.

Das Versöhnungstreffen von CDU und CSU in München könnte darob

irritierten Unionsanhängern die Hoffnung geben: "Jetzt kommt die

Antwort auf Schulz." Doch die fällt seltsam aus. Die CSU bleibt bei

ihrer Obergrenze, die CDU bei ihrer Ablehnung. Und statt ebenfalls in

Wahlkampfmodus überzugehen, setzt die Union im Anschluss an ihr

Treffen einen Koalitionsausschuss an. Das Bemühen um Konsens mit der

SPD wird also die Botschaft der Bereitschaft zur Konfrontation mit

Schulz schon von der Terminplanung her überlagern. Das lässt auf viel

Gelassenheit schließen - und auf die Erwartung, dass Schulz sich

schon noch selbst in Widersprüche verstricken werde. Es stimmt zwar,

dass Wahlen auf den letzten Metern entschieden werden. Doch Schulz

hat eindeutig mehr Zeit als seinerzeit Schröder. Merkel sollte

gewarnt sein.



