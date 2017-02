Sportevents das ganze Jahr – Action, Abenteuer und Wettbewerb in Somabay







Somabay, Winter/ Frühjahr 2017: Somabay am Roten Meer in Ägypten ist beliebter Hotspot für Sportevents – von der Spaßolympiade bis zum goßen Golfturnier – hier bieten Klima und Sonne beste Bedingungen für sportive Wettbewerbe aller Art. Auch 2017 bietet Somabay wieder einen (Sport)-Eventkalender der Extraklasse.



Der Traum vom Kiten



Somabay ist die Top-Location am Roten Meer für alle Arten von Wassersport: Die Halbinsel bietet ideale Bedingungen für jeden erdenklichen Wassersport. Die Bucht der Halbinsel mit Wasser wie geschliffener Marmor eignet sich bestens für den Kitesport. Hier werden häufig internationale Turniere ausgetragen.





Kite City



12.01.- 02.02.2017/ 02.03.17 - 30.03.17/ 06.07.17 - 03.08.17 und 05.10.17 - 02.11.17

Die Kitecity VDWS-lizensierten Trainer gastieren mit ihren Intensiv-Seminaren derzeit wieder im 7Bft Kite House Somabay. Im März geht es dann weiter mit einem 4-wöchigen Event, außerdem im Juli und Oktober.

www.kitecity.de

www.kitehouse-somabay.com



Weiter geht es im Februar außerdem mit dem Beach & Kite Event vom 13.-17.02.2017. Die „Kite Monkeys“ sind vom 20.03.-27.03.2017 los und im Juni 2017 gibt es wieder das allseits beliebte Jo Wilson Coaching/ Egyptian Energy. Das 7 BFT KiteHouse wird außerdem 9 Jahre alt und das wird eine Woche lang vom 22.06.17 – 29.06.17 unter dem Motto 7 to Heaven/ KiteHouse Week mit vielen Events und Specials – und natürlich einer tollen Geburtstagsparty – gefeiert! Apropos Geburtstag – das Breakers feiert im Februar traditionsgemäß seine berühmte Geburtstagsparty! Vom 10.08.17 - 07.09.17 kommt Kiteboarding-Events ebenfalls zurück nach Soma Bay – mit Intensiv-Training in kleinen Gruppen – geeignet für Anfänger, Fortgeschrittene und Experten.



Golfen und m(e)ehr – die Egyptian Golf Trophy 2017



Somabay, Golfwinter 2017: Der von CNN Travel als einziger Platz in Ägypten unter die „10 besten Golfplätze in Afrika“ gewählte Cascades Championship Golf Course von Gary Player ist auch diesen Februar wieder Austragungsort des Finales der Ägypten Golf Trophy. Das vom Ägyptischen Fremdenverkehrsamt initiierte und von dem renommierten Golfreisen-Veranstalter Golf Guide Tours organisierte Turnier geht diese Saison in die 9. Runde. Somabay mit seinem anspruchsvollen Cascades Golfplatz ist seit 2009 einer der Gastgeber des Finalturniers. Die Qualifikationsrunden wurden wie immer im Sommer 2016 in verschiedenen Regionen Deutschlands, in Österreich und in der Schweiz gespielt. Die Finalreise geht vom 16.-23. Februar 2017 auch dieses Mal wieder in das Westin Soma Bay Golf, Resort & Spa, das mitten im Cascades Golfplatz in Somabay thront. In dem komplett auf Well-being der Gäste ausgerichteten Hotel-Resort steht alles unter dem Motto Weltklasse-Golf, Entspannung und Kulinarik. 82 Teilnehmer sind angemeldet. www.thecascades.com, www.golfguidetours.com.





Raus aus dem Winter, rein in den warmen Sand

Beach-Volleyball am Roten Meer: Auch 2017 laufen wieder die beliebten Beach-Volley-Ball-Events und zwar vom 30.01.17 - 10.02.17.





Weltklasse-Tauchen auf Top-Niveau







Ob Apnoe, Scuba oder Schnorcheln – Somabay bietet spektakuläre Tauchplätze auf Weltklasse-Niveau und laut dem Magazin „tauchen“ sogar mit einem der besten Hausriffe der Welt, direkt zugänglich von der ORCA Tauchbasis über den längsten Steg in Ägypten. Auch die Tauchevents kommen im neuen Jahr nicht zu kurz. Von den Action Sport - Divers' Days vom 23.02.17 - 02.03.17 und 08.06.17 - 15.06.17 bis zu Diving Special Groups vom 25.05.17 - 28.05.17 tauchen Unterwasser-Fans ab aus dem Alltag!





www.somabay.com

www.facebook.com/somabay





