Rheinische Post: IW-Studie: Digitalisierung kann Industrie zwei Milliarden Euro Materialkosten ersparen

(ots) - Die deutsche Industrie kann durch die

Digitalisierung von Produktionsprozessen in den kommenden Jahren bis

zu zwei Milliarden Euro Materialkosten einsparen. Das geht aus einer

noch unveröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft

(IW) hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Montagausgabe) vorliegt. "Die Materialeinsparpotenziale sind in der

Industrie noch nicht erschöpft", heißt es in der Studie, die auf

einer repräsentativen Umfrage unter deutschen Industrieunternehmen

basiert. Durch optimalen Einsatz der verfügbaren technischen

Möglichkeiten durch die Digitalisierung "könnten nach Auffassung der

Unternehmen noch weitere drei bis vier Prozent eingespart werden",

schreiben die IW-Autoren. Bezogen auf den Wert der in Deutschland aus

dem In- und Ausland bezogenen Menge an mineralischen Rohstoffen

"liegt das realisierbare Einsparpotenzial somit bei knapp zwei

Milliarden Euro", so die IW-Studie. Mehr als ein Drittel aller

Industrieunternehmen sei beim Materialeinsatz bislang noch gar nicht

digitalisiert. Das bedeute, dass sie ihren Rohstoffeinsatz bisher

nicht durch Computerprogramme optimieren. Jedes zweite verarbeitende

Unternehmen recycle über eine interne Kreislaufführung seine Rest-

und Abfallstoffe. Doch bei zwei Fünfteln dieser Unternehmen spiele

die digitale Vernetzung mit anderen Unternehmen noch keine Rolle, so

das IW. Solche Geschäftsmodelle könnten zur Ressourceneinsparung

beitragen. "Grundlegende Weichenstellungen für eine moderne

Kreislaufwirtschaft sind in vielen Unternehmen noch nicht vorhanden",

resümiert das Institut.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.02.2017 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1452285

Anzahl Zeichen: 1987

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 113 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung