Rheinische Post: CDU wirft Schulz Populismus vor

(ots) - Die CDU hat dem designierten

SPD-Kanzlerkandidaten Populismus vorgeworfen. "Wenn Herr Schulz an

seinem Zug zum Pauschalen und zum Populismus festhält, werden wir ihm

das nicht durchgehen lassen", sagte die stellvertretende

CDU-Vorsitzende Julia Klöckner der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Montagausgabe). Wer allen alles verspreche,

punkte vielleicht am Anfang, "aber auf Dauer wird es unglaubwürdig",

betonte die CDU-Politikerin. "Bisher bewegt er sich im

Unverbindlichen, im Unkonkreten", sagte Klöckner.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.02.2017 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1452288

Anzahl Zeichen: 801

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 116 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung