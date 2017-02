8 Tools zur Steigerung der Unternehmensführung

Wenn die Führung eines Unternehmens bereits eine Herausforderung darstellt, sollte man sich dann noch vorstellen, klein zu sein und trotzdem noch verschiedene Prozesse und Bereiche eines Unternehmens abdecken zu müssen.



(firmenpresse) - Wir stellen nachfolgend einige Tools vor, die nicht nur kleine Unternehmen in der heutigen Zeit dabei unterstützen können die Verwaltung einzelner Bereiche eines Unternehmens zu vereinfachen.



1) Für den Kundendienst



WhatsApp Web

Das WhatsApp wurde weithin für Verkauf und Kundendienst verwendet, weiß fast jeder. Was wenige Unternehmer wissen, ist, dass das Tool auch eine Web-Version hat. Diese ermöglicht es dem Bediener, Kundenfragen zu beantworten oder "zu verkaufen", und zwar einfach am PC statt am Handy.



Messenger Online

Als ein ähnliches Tool wie WhatsApp, ist Messenger auch besser bekannt für den Einsatz auf mobilen Geräten. Wie auch bei der WhatsApp Web-Version, wissen nur wenige über die Web-Version von Messenger. Es ist ideal für die Verwaltung von Facebook-Seiten, da einige Unternehmer es doch über den PC als bequemer empfinden als auf einem Smartphone.



2) Für die Dokumentenverwaltung



Google Drive und Microsoft OneDrive

Mit der Popularisierung des Internets haben viele Unternehmen einen Großteil ihrer Dokumente in einer Clouds gespeichert. Aber jeder kann dies Version problemlos für sich nutzen. Man erstellt einfach ein Konto mit Google (Google Drive) oder Microsoft (Microsoft OneDrive), um dann Dateien zu speichern oder auch Textdokumente, Tabellenkalkulationen und Präsentationen zu erstellen. Alles kann auch von Ihrem Smartphone aus geteilt oder abgerufen werden.



3) Für das Social-Media-Management



Buffer

Buffer ist ein Werkzeug, das Unternehmen hilft, Inhalte in den sozialen Media-Plattformen zu teilen. Der kostenfrei Plan ermöglicht es jedem, sein Buffer-Konto mit den folgenden sozialen Netzwerken - Facebook, Google+, Instagram, Pinterest, LinkedIn und Twitter - zu verbinden. So kann man seine Informationen, Nachrichten oder auch Aktionen einfach auf den Buffer einstellen und das Tool wird sich, um die Verteilung der Nachrichten, auf allen verbundenen Netzwerken, kümmern..





4) Für Social Media Designs



Canva

Canva kann ein komplementäres Werkzeug für die Verwendung von Buffer sein und hilft gewöhnlichen Menschen, sensationelle Designs zu schaffen. Sehr gut für diejenigen, die ihre sozialen oder aber auch die gedruckten Medien ihrer Unternehmen anpassen möchten. Canva hat mehrere standardisierte Größen für: Facebook, Instagram-Posts, Plakate, E-Mail-Marketing und vieles mehr.



Pablo

Und für diejenigen, die einfache und minimalistische Designs mögen, können auf Pablo, ein Buffer-Tool für die Förderung von Inhalten mit vereinfachtem Design auf sozialen Netzwerken zählen. Total einfaches Tool, das jeder einmal ausprobieren sollte!





5) Dienstleistungen



StarOfService

StarOfService ist eine Online-Plattform, auf der Privat- und Geschäftskunden Suchanfragen nach Dienstleistern für ihre Bedürfnisse einstellen können. Die Website hat über 900 verschiedene Service-Kategorien. Auf die Suchanfragen kann der Kunde bis zu 5 Angebote von verschiedenen Profis erhalten. Unentbehrlich für Unternehmer auf der Suche nach Kosten/Nutzen.





Klar ist natürlich, dass es Wichtig für ein Unternehmen ist, jedes diese Werkzeuge selbst zu testen und zu beobachten, was für den einzelnen funktioniert und was nicht.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.starofservic.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Nach der Gründung von Lucas Lambertini, Toni Paignant und Maël Leclair und dem

Start im November 2013, ist StarOfService unglaublich schnell gewachsen und

erwirtschaftet bereits Einnahmen über €150 Million jedes Jahr. Die

beliebtesten Kategorien sind Hochzeitsfotografie, Fotografie, Catering,

Friseur, Klempner, Anstreicher, Gesangsunterricht und Umzugsunternehmen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

StarOfService SAS (Vereinfachte Aktiengesellschaft)

Leseranfragen:

StarOfService SAS (Vereinfachte Aktiengesellschaft)

Contact : Stefanie Schmidt

58 rue Lambrechts, 92400 Courbevoie, France

www.starofservice.de

Telefon : 06074-8194955

Datum: 06.02.2017 - 01:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1452290

Anzahl Zeichen: 3652

Kontakt-Informationen:

Firma: StarOfService SAS (Vereinfachte Aktiengesellschaft)

Ansprechpartner: Stefanie Terebayza

Stadt: 92400 Courbevoie, France

Telefon: 06074-8194955



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 06.02.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 77 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung