EINFACHE IDEEN, AUS DENEN WELTUNTERNEHMEN ENTSTANDEN

Backstage Geschichten von einigen der heute größten Tech-Unternehmen!

(firmenpresse) - Es gibt unzählige Beispiele dieser kleinen großen Ideen, die im Laufe der Geschichte für immer das Leben eines jeden von uns revolutioniert haben.

Doch manche erinnert sich nicht mehr an diese?

Das Rad, die Lampe, der Verbrennungsmotor, das Telefon oder Penicillin sind nur einige Beispiele, dieser fast endlosen Liste!



In den letzten Jahrzehnten und vor allem nach der Erfindung des Computers und des World Wide Web werden wir täglich mit einer endlosen Lawine von Informationen konfrontiert, die den Rhythmus der Verbreitung neuer Ideen und die Geschwindigkeit, mit der sie sich auf unser tägliches Leben auswirken, völlig verändert haben!



Der Rhythmus und das Tempo der Entwicklung neuer Start-ups ist heutzutage wirklich wahnsinnig! Und es ist absolut fantastisch, wie manchmal solche ganz einfachen Ideen einen so großen Einfluss auf unser Leben haben und es sich herausstellt, dass sie der revolutionierende Weg sind, wie wir alle das gleiche Problem lösen!



Nehmen wir ein paar Beispiele.



Im Jahr 2007 kämpften Joe Gebbia und Brian Chesky damit, die Miete für die Wohnung, die sich teilten, aufzubringen. Zum Glück fand zu diesem Zeitpunkt eine Konferenz in San Francisco, Kalifornien statt, und die Hotels waren überfüllt. Und so hatten sie ihre Millionen-Dollar-Idee: Was wäre, wenn wir unser Wohnzimmer für ein paar Nächte an etwa 3 Personen vermieten und wirklich auf die schnelle hierdurch etwas Geld machen könnten? Brillant, nicht wahr? Nicht nur haben sie hierdurch schnell ihr Mieten-Problem lösen können, doch gleichzeitig haben sie die Art und Weise, wie die ganze Welt Urlaub macht revolutioniert. Das Konzept von Airbnb war geschaffen!



Im gleichen Jahr, 2007, war es eine andere Idee, die die Art und Weise, wie wir unsere Dateien teilen veränderte. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie Sie früher, die Dateien zwischen den verschiedenen Geräten, Heimcomputer, Büro-Computer, Smartphone oder Tablet synchronisiert haben? Oder wie viele verschiedene Versionen man von dem selben Dokument hatte, ohne zu wissen, welches das Aktuellste ist? Oder wie oft Sie sich mit der Schwierigkeit des Versendens einer einzigen 25Mb-Datei an einen Freund konfrontiert sahen? Nun ... Drew Houston stieß selbst auf die gleichen Problem und hatte eine geniale Idee! Er erschuf DropBox und lieferte uns hierdurch eine großartige Lösung für all diese Dramen!





Im Jahr 2008 hatten Travis Kalanick und Garrett Camp Schwierigkeiten, nachts ein Taxi in Paris zu bekommen. Und, einfach so, hatten sie eine wirkliche Millionärs-Idee! Wäre es nicht einfacher, einfach nur auf eine Schaltfläche auf dem Smartphone zu tippen und eine sofortige Antwort zu erhalten für den Transport? Yeap, viel einfacher und viel praktischer! Und so, aus einem Gedanken heraus, revolutionierte Uber die Art und Weis der "Bestellung eines Taxis" auf der ganzen Welt!



Schneller Vorlauf ein paar Jahre. Es war 2011, und ein Verwandter von Lucas Lambertini musste dringend einen Baum im Hof ​​beschneiden, der gefährlich nahe an einem Stromkabel war. Nachdem er seine Zeit mit mehreren fruchtlosen Telefonaten vertan hatte, um Anzeigen in den gelben Seiten nachzutelefonieren und dann einen Profi beauftragte, der anstelle des bestellten reinen Baumschnitts, auch gleichzeitig einen Beschnitt des Stromkabels vornahm, kam Lucas die Millionen-Dollar-Idee in den Kopf:

Was wäre, wenn man die Frage nach professioneller Hilfe für jegliche Dienstleistung, die man benötigt, nur an einem einzigen zentralen Ort stellen muss und mehrere akkreditierte Profis senden dann ihre Preisangebote, für die Dienstleistung zu? Praktisch und super nützlich, nicht wahr? Nach dem Zusammenschluss mit Toni Paignant und Mael Leclair entstand das Konzept von StarOfService!



Dies sind natürlich nur einige Beispiele. Es gibt viele weitere Millionärs-Ideen, die jeden Tag, das Leben von uns allen revolutionieren!



Manchmal ist die Einfachheit und Offensichtlichkeit der Ideen so klar, dass man sich fragt: "Warum zum Teufel ist mir diese Idee nicht eingefallen?" :)







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.starofservic.de



Datum: 06.02.2017

