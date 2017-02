Gute Nachricht zum Valentinstag: Kuscheln macht glücklich (AUDIO)

Anmoderationsvorschlag: Am kommenden Dienstag (14.2.2017) ist

Valentinstag. Viele, die frisch verliebt sind oder ihr Herz schon

länger an jemanden verschenkt haben, machen an diesem Tag ihrem

Liebling eine kleine Freude. Petra Bröcker: Sprecherin: Am

Valentinstag wird meist auch ausführlich geküsst, geschmust und

gekuschelt. Wie wichtig diese Kuscheleinheiten für uns Menschen sind,

"Überlebenswichtig, vor allem für Babys. Ohne Körperkontakt

verkümmern sie körperlich wie seelisch. Doch auch die Seele

Erwachsener verkümmert ohne Berührungen. Jeder braucht Körperkontakt,

bis ins hohe Alter. Auch Paare hält übrigens nicht nur die Sexualität

zusammen. Forscher haben herausgefunden: Je mehr sich die Partner im

Sprecherin: Welche "Kuscheldosis" brauchen wir, damit es uns

"Das hängt natürlich vom jeweiligen Menschen ab und auch vom

Alter. Babys kann man gar nicht genug berühren, Teenager gehen auch

gerne mal auf Abstand. Wird eine Berührung als angenehm empfunden,

dann reichen zehn Minuten Kuscheln aus, um messbare positive

Wirkungen zu zeigen. Der Puls verlangsamt sich, der Blutdruck sinkt,

Sprecherin: Nicht jeder Erwachsene hat das Glück, in einer

Partnerschaft zu leben. Aber auch Singles müssen auf Kuscheln nicht

"Viele holen sich heute eine Dosis Körperkontakt aber auch in

Wellness-Oasen, zum Beispiel durch eine Massage. Und wem das nicht

reicht, der kann sich auch mit anderen Unterkuschelten zusammentun.

Vor allem in Städten gibt es Kuschelpartys. Oder man meldet sich im



"Berührung ist wie eine Hausapotheke", so zitiert die "Apotheken

Umschau" einen Soziologie-Professor aus der Schweiz. Und der sagt

noch einen weiteren Satz, der auch zum Valentinstag passt: "Eine

ACHTUNG REDAKTIONEN:



Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte

