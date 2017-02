neues deutschland: Mauer und Meer sind tödlich

(ots) - Seit Donald Trump im Weißen Haus sitzt, gibt es

nicht wenige in Europa, die einen seit dem Ende der Ära George W.

Bushs unterdrückten Reflex wieder genüsslich ausleben: Seht an, wie

verrückt diese Amerikaner doch sind! Erst Muslimen die Einreise

verbieten wollen und dann eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen!

Nun gibt es keine Zweifel daran, dass beide Projekte Ausdruck einer

rückwärtsgewandten, antihumanistischen Politik sind. Doch Europa

sollte sich zurückhalten, als Tugendwächter eines vermeintlich

gemeinsamen Wertesystems aufzutreten. Laut der Mittestudie 2016

würden 41 Prozent der Befragten hierzulande die Zuwanderung von

Muslimen verbieten. Deutschland ist mit seiner Moral näher an der

argwöhnisch beäugten Trump-Nation, als es sich eingestehen will. Und

was dem US-Präsidenten seine Mauer zu Mexiko, ist der EU ihr Deal mit

dem Despoten Erdogan, die Schließung der Fluchtroute über den Balkan

und jetzt ganz neu der Plan, über das Mittelmeer fliehende Menschen

direkt nach Nordafrika zurückzuschicken. Union und SPD schätzen sich

wohl glücklich, dass zum Leiden südlich von Europa ein Abstand von

4,3 Millionen Kubikkilometer Wasser besteht. Für die Existenz des

Mittelmeers kann selbst SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann nichts,

wohl aber für seine Behauptung, mehr Abschottung entziehe Schleusern

die Grundlage. Die finden immer tödlichere Routen. Egal ob ihnen eine

Mauer oder das Meer im Wege stehen.







