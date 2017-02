Der Tag der Liebe

Noch keine Idee für den Valentinstag? Böse Zungen behaupten, dass es beim Valentinstag nur um Kommerz geht. Egal wie man auch zum Tag der Liebe steht, über Geschenke zum Valentinstag freut sich jeder. Wunderbar dafür eignen sich Bücher, da sie einen ganz besonderen Charme haben und zeitlos sind.

Mystica Venezia

Eine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.

Broschiert: 264 Seiten

Verlag: Karina-Verlag (13. November 2015)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3903056707

ISBN-13: 978-3903056701



ElfenZauberei

Frederic wird von seiner Mutter ständig mit Geschenken überhäuft, sodass er eigentlich wunschlos und zufrieden sein müsste. Als er eines Nachts außer sich vor Wut einen Wunsch ausspricht, der umgehend in Erfüllung geht, wird sein bisher sorgenfreies Leben total umgekrempelt. Schon bald beginnt er darüber nachzudenken, worauf es wirklich ankommt, um glücklich sein zu können. Ob eine Elfe mit etwas Zauberei nachgeholfen hat?

Taschenbuch: 118 Seiten

Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (1. Oktober 2013)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 1492860336

ISBN-13: 978-1492860334



Kummers Schlemmerkochbuch

Das etwas andere Kochbuch!

In diesem Kochbuch finden Sie leckere Rezepte für jedermann sowie Zitate, Witze, Reime und Geschichten rund um die schönste Nebensache der Welt:

Dem Kochen und Essen.

Egal ob vegetarische- oder kohlenhydratarme Rezepte, Gutes aus dem Meer oder süße Verführungen:

In diesem Kochbuch ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Also lassen Sie sich von Kummers Lieblingsrezepten verwöhnen.



Guten Appetit!

Taschenbuch: 116 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 3 (8. Januar 2015)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3732231267

ISBN-13: 978-3732231263



Geschichten für Groß und Klein

Geschichten für Groß und Klein ist eine Anthologie. Der gesamte Erlös kommt dem Henri Thaler Verein zugute. Dieser unterstützt krebskranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene finanziell und bietet organisatorische Hilfe an.

http://henri-thaler.de/

Alle Beteiligten stellten ihre Beiträge kostenlos zu Verfügung. Entstanden ist eine bunte Mischung unterhaltsamer Texte, die jedes Leserherz erfreuen wird.

Taschenbuch: 192 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (16. Januar 2015)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3734749425

ISBN-13: 978-3734749421



Kleine Mutmachgeschichtenhttp://www.firmenpresse.de/addpressinfo.html

Für die Autorinnen Heidi Dahlsen, Christine Erdic, Britta Kummer und Karin Pfolz ist ein Kinderlachen das schönste Geschenk, aber sie wissen auch, dass dies schnell getrübt sein kann. In diesem Buch finden sich liebevoll erzählte Geschichten die Kindern in schwierigen Situationen Mut machen können. Wie wichtig Freundschaft und Kameradschaft ist und das Erkennen von Gefahren, aber auch den eigenen Wert sehen und den Mut zum Helfen zu haben, sind Themen dieses Werkes. Witzige, aber auch gefühlvolle Erlebnisse aus dem Leben, für Kinder die mutig und selbstsicher im Leben stehen wollen.

Taschenbuch: 156 Seiten

Verlag: Karina-Verlag (17. Juni 2015)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3903056448

ISBN-13: 978-3903056442



