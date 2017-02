Chemische Reinigungsmittel für Malerbetriebe

Singoli bietet Malern und Lackierern professionelle Reinigungsprodukte für die tägliche Arbeit.

(firmenpresse) - Egal ob im Innen- oder Außenbereich, chemische Reinigungsmittel finden bei Malern und Lackierern eine Vielzahl an Anwendungen. Fassadenanstriche an Hochhäusern können mit einem Fassadenreiniger oder einem Algen- oder Moos-Entferner vorbereitet werden. Anschließend haftet die Farbe besser und sie wird nicht so schnell durch erneuten Moosbewuchs durchzogen. Ferner kommen bei Innen- oder Außenanstrichen Schimmelentferner, Farb- und Lackentferner oder Rostentferner in Frage. Außerdem kann der Malerbetrieb eine Oberflächenveredelung vornehmen. Kleinflächige Übermalungen können einen Graffiti-Entferner erfordern.



Professionelle Reinigungsmittel von Singoli



Als Ausrüster für Malerbetriebe bietet Singoli seit 1930 Produkte, die den hohen Anforderungen heutiger Tage genügen. Wo Maler früher eine Fassade mit dem Sandstrahler bearbeiten mussten, können sie heute auf den hochwirksamen Totalreiniger "HeUs" von Singoli zurückgreifen. Dieser Fassadenreiniger wurde speziell für Steinfassaden konzipiert. "HeUs" beseitigt Verwitterungsschäden oder Verkrustungen an Steinfliesen oder Beton. Das mineralsäurehaltige Reinigungsmittel sollten Maler nur mit Schutzbekleidung verwenden. Die enthaltenen waschaktiven Bestandteile lösen Fette und ölhaltige Rückstände zuverlässig. Auf bestimmten Gesteinsarten darf "HeUs" nicht verwendet werden.



Spezielle Reinigungsmittel für Lacke



Das "Sinco Stripper Gel" ist eine auf Lösungsmittelbasis angelegte Kaltentlackungs-Paste. Das säurehaltige Gel ist CKW-frei. Es wirkt bei Raumtemperaturen von 20 Grad Celsius am effektivsten. Bei flüssigen Entlackungsmitteln müssen die Türen vom Maler ausgebaut werden. Beim Sinco Stripper Gel können sie eingehängt bleiben. Alte Lackschichten oder Graffitis lassen sich schnell und zuverlässig entfernen. Malerbetriebe nutzten die Paste, wenn die Größe der zu bearbeitenden Flächen nicht für Tauchverfahren mit flüssigen Kaltentlackungs-Mitteln geeignet sind. Mit "Sinco Stripper Gel" von Singoli können Nitro- oder Kunstharzlacke sowie Anstrichstoffe bearbeitet werden.





Wie rücken Maler Roststellen auf Stein zu Leibe?



Rostflecken können Natur- oder Kunststeinbeläge verunzieren. Mittels unseres aufsprühbaren und säurefreien Rostumwandlers "Rost Ex" können selbst tief eingedrungene Rostpartikel effektiv entfernt werden. Rost Ex dringt porentief ein, verändert jedoch den Stein weder optisch noch strukturell. Neben vielen Gesteinsarten können auch Metallflächen damit bearbeitet werden. Die Lila-Färbung beim Reinigen zeigt die Effektivität des Sprays an. Die Lilafärbung bleibt auf hellen Flächen länger sichtbar, bevor sie abgebaut und ausgewaschen wird. Die gereinigten Flächen können mit dem Singoli HD-Reiniger nachbehandelt werden. Schutzbekleidung und gute Raumbelüftung sind für den Maler unverzichtbar.



Erst ohne Algen und Moos geht die Arbeit los



Der Singoli Algen- und Moosentferner "P" ist auch als Pilz-, Schimmel- und Stockflecken-Entferner nutzbar. Das Konzentrat wird auf befallene Stellen aufgesprüht. Dieses bakterizid wirkende chemische Reinigungsmittel ist umweltfreundlich und verdünnbar. Maler haben es mit einem chemischen Reinigungsmittel auf Basis von chlorhaltigen Bleichmitteln, Soda, einer Alkalilösung plus Zusätzen wie Farbindikator, Inhibitoren und Duftstoff zu tun. Geeignet ist der Singoli Algen- und Moosentferner "P" für viele Verwendungszwecke. Dazu gehören die Reinigung von:



- Schwimmbädern

- Grabsteinen oder steinernen Denkmälern

- Sanitäranlagen

- Dächern

- Schimmel auf Silikonfugen

- Betonböden

- Holz- oder Kunststoffzäunen

- Fassaden

- Stallungen

- oder Vorrats- und Lagerräumen.



Der Singoli Algenmoosvernichter ist tiefenwirksam. Der Malerbetrieb kann dadurch effektiv Schmutzbeläge, Geruchsbelastungen, Bakterien und Keime, Verkrustungen, unschöne Flecken oder Schimmelpilze entfernen. Auch ein Neubefall wird für längere Zeit verhindert.



Hochglanzversiegelung mit einem chemischen Reinigungsmittel?



Das "ST Flex"-Aerosol in der 400-Milliter-Sprühdose ist als optischer Aufheller und transparente Schutzschicht für ausgeblichene Lackoberflächen geeignet. Der Maler kann das "ST Flex"-Aerosolspray in zwei Schichten aufsprühen. Die so erzielte Hochglanz-Versiegelung der Lackfläche haftet gut. Sie ist witterungsbeständig und wischfest. Diese Produktspezialität unter unseren chemischen Reinigungsmittel versiegelt neben angegriffenen Lackoberflächen auch Papier, Pappe und Kartonpappe, außerdem Fotos, Holzflächen, Metalloberflächen, Kunststoffoberflächen sowie Glas und andere Untergründe. Pulverbeschichtungen werden mit der Zeit stumpf - unter anderem durch falsch gewählte Putzschwämme oder UV-Einflüsse. Die matt gewordenen Flächen kann ein Maler durch "ST Flex" imprägnieren, gegen Umwelteinflüsse schützen und auffrischen.



Singoli Chemie GmbH ist Anbieter chemisch-technischer Reinigungsprodukte für professionelle Anwendungen in Industrie, Handwerk und Gastronomie. Der Name Singoli steht seit über 86 Jahren für unverwechselbare Qualität, perfekten Service, Kompetenz und Innovation. Die hocheffektiven Produkte erleichtern die tägliche Arbeit, wodurch Zeit und Kosten gespart werden. Die High-Tech-Verfahren in der Produktion garantieren stabile Qualität zu marktgerechten Preisen. Von der Kleinserie bis zum Großauftrag - jeder Kundenwunsch hat oberste Priorität und kann individuell realisiert werden. Singoli - Ihr Partner für Reinigung, Reinigungstechnik und Pflege.



Singoli Chemie GmbH

Steinkirchring 56/3, 78050 Villingen-Schwenningen

