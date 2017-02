Kinder die in Häuser mit Solar aufwachsen ? wissen gar nicht für was es noch Atomkraftwerke gibt

Photovoltaik - Umweltfreundlich leise und Zukunft ist die neue Energie für Deutschland

(PresseBox) - Wenn Kinder in Häusern mit einer Solar-Photovoltaik Anlage aufwachsen, können sie sich gar nicht vorstellen wofür große Stromkraftwerke oder gar Atomkraftwerke da sind, der Strom kommt ja bekanntlich bei solchen Solarhäusern vom Dach.

Die Energie der Zukunft heißt ?Sonne?.

Wenn die Energiepreise steigen, denken viele über Strom und eine eigen Photovoltaikanlage nach. Solar ist umweltfreundlich lautlos und dient der eigenen Solarstromproduktion.

Viele Kinder denken: Wenn jeder eine Solaranlage hätte, bräuchten wir keine großen Kraftwerke Energieimporte mehr und unsere Welt wäre ein Stück besser und sauberer.

Erwachsene sind damit aufgewachsen, es ist manchmal schwer umzudenken, denn vieles war ja schon immer so, warum sollte man die Stromproduktion also ändern. Lösen Sie sich jetzt von dieser Kostenspirale mit einer Solar-Photovoltaikanlage Energiespeicher Wärmepumpe und Elektromobilität.

iKratos hilft Ihnen auf dem Weg in die Unabhängigkeit. Kommen Sie in das ?Sonnencafe? und lassen Sie sich in der Ausstellung beraten. Anmeldung unter 09192 992800



Ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen "Sonnencafe" mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.





