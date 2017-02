Implico baut Information Security Management System (ISMS) auf

Durch die fortschreitende Digitalisierung gewinnt das Thema Cyber Security an Bedeutung. Im Zuge des neuen IT-Sicherheitsgesetzes sind Betreiber kritischer Infrastrukturen aufgefordert, ein Information Security Management System (ISMS) aufzubauen.



Für die Implico Group ist ein ISMS zwar nicht gesetzlich verpflichtend - wohl aber für einige ihrer Kunden. Um auf deren steigende Anforderungen an ihre Lieferanten zu reagieren, führt Implico schon jetzt ein solches System ein. Zu diesem Zweck hat die Geschäftsführung eine ISMS-Grundsatzerklärung unterzeichnet.



Noch in diesem Jahr wird das Software- und Beratungshaus für seine Rechenzentren und IT-Services ein umfangreiches Regelwerk entwickeln und ausrollen. Ziele sind eine maximale Sicherheit durch Compliance, eine hochsichere Umgebung für die Daten seiner Kunden, modernste Risikosteuerungsprozesse sowie das Vermeiden von Sicherheitsverletzungen. Dabei arbeitet Implico eng mit Beratern, Partnern und Kunden zusammen.



Als internationales Beratungs- und Softwareunternehmen unterstützt Implico zahlreiche Unternehmen jeder Größe bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet. Die Implico Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg verfügt über Niederlassungen in den USA, Rumänien und in Malaysia.



Implico bietet kompetente und ganzheitliche Beratungs- und Implementierungsleistungen im SAP-Umfeld. Die dynamisch wachsende Implico Gruppe beschäftigt derzeit rund 200 Mitarbeiter.







