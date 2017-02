Grohe Dusch WC für mehr Gesundheit

(firmenpresse) - Das höchste Gut, so sagt der Volksmund, ist die Gesundheit und diese ist mit Geld nicht zu bezahlen. Jeder von uns ist für seine eigene Gesundheit verantwortlich, denn nur wer auf sich, seinen Körper und seine Gesundheit achtet, zehrt lange davon.

Doch was bedeutet das im täglichen Leben und was kann ich noch zusätzlich machen? Sport treiben, auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten, genügend schlafen, das wissen wir alle. Regelmäßig Duschen oder Baden und die Hände waschen, auch das ist den Meisten von uns bewusst.

Wie sieht es aber mit der Reinigung des Pos aus? Die Pflege des Anal- und Intimbereiches - haben Sie da schon einmal drüber nachgedacht? Sie reinigen die Hände, Ihr Gesicht und Ihren ganzen Körper mit Wasser, nur beim Toilettenganz greifen Sie zum WC-Papier. Zahlreiche Studien haben ergeben, dass WC-Papier niemals ganz reinigt, deshalb reinigen wir ja auch Gesicht und Hände nicht mit WC-Papier, sondern mit Wasser. Zeit zum Umdenken! Auch im Bereich der Pflege des Analbereiches sollte man auf Wasser nicht verzichten, deshalb positionieren sich Dusch-WCs mehr und mehr am Markt und helfen uns, unsere Gesundheit zu wahren und zu unterstützen.

Wussten Sie zum Beispiel, dass der Massagestrahl Ihres Dusch-WCs die Durchblutung des Analbereiches Verbessert, so die Darmaktivität steigert und Verstopfungen vermeiden kann? Auch schützt ein Dusch-WC die Po-Haut, denn das sanfte Wasser reinigt gründlicher als WC Papier oder Feuchttücher und hinterlässt keine chemischen Stoffe, wie es Feuchttücher häufig tun. Auch vermeidet es allergische Reaktionen, die zu Juckreitz und Hautirritationen führen können.

Auch bleiben die Hände bei der Nutzung eines Dusch-WCs keimfrei, da diese zur Reinigung nicht gebraucht werden. Auch sind Dusch-WCs ideal für ältere oder körperlich beeinträchtige Menschen, denn dank der einfachen Steuerung eines Dusch-WCs kann der Toilettengang fast allein bestritten werden.

Fasst man all diese Punkte zusammen, wird klar, warum das Dusch WC in zahlreichen europäischen Ländern so beliebt ist und auch den Einzug in immer mehr deutsche Haushalte schafft. Wenn Sie nun auch etwas für Ihre Gesundheit tun wollen, beraten wir Sie gerne zu diesem Thema.

