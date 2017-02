Pfotenhilfe - die Barmenia Tiervermittlung erfolgreich ins Jahr 2017 gestartet

Die Erfolgsstory geht auch im Jahr 2017 weiter - die Web-TV-Sendung mit der beliebten TV-Moderatorin Claudia Ludwig ist am 3.2.2017 ins neue Jahr gestartet. Seit Sendungsstart im Dezember 2012 konnte Claudia Ludwig bereitsüber 1000 Vierbeiner auf ih

(firmenpresse) - Für die ersten beiden Sendungen im Jahr 2017 hat das Team von TIERVISION.de sich auf den Weg nach Spanien an die Costa Blanca begeben. Im sonnigen Calpe leitet die engagierte Tierschützerin Eleonore Gonzalez seit über 40 Jahren den Tierschutzverein Calpe-Benissa und hat mehrere tausend Vierbeiner in dieser Zeit vor dem sicheren Tod bewahrt. In den aktuellen Sendungen vom 3.2.2017 und 17.2.2017 (exklusiv im Web-TV auf www.tiervision.de zu sehen) stellen Claudia Ludwig und Eleonore Gonzalez wieder Vierbeiner vor, die sich auf ein neues Leben freuen.

Unterstützt wird die Sendung auch im Jahr 2017 wieder von der Barmenia Versicherung als Premium-Partner. Als Partner begleitet auch im Jahr 2017 die Firma H. von Gimborn das Team der Pfotenhilfe mit ihren Snack-Marken GimDog und GimCat sowie dem Katzenstreu Biokat´s. Zum einen bekommen die vorgestellten Tiere nach der Vorstellung einen kleinen Snack als Belohnung - aber viel wichtiger ist die Unterstützung der Tierschutzvereine. Das Team von TIERVISION übergibt im Auftrag der H. von Gimborn GmbH jedem an der Sendung beteiligten Tierschutzverein eine Futterspende von GimDog und GimCat sowie Biokat´s Katzenstreu. Auch die Firma Healthfood24 mit ihren Marken Wolfsblut und Wildcat setzt ihr Engagement im Jahr 2017 fort und trägt so maßgebend zur Produktion der Sendung bei.

Die Sendung wird auch im Jahr 2017 exklusiv im Web-TV auf www.tiervision.de zu sehen sein. Durch das finanzielle Engagement der Sponsoren können alle interessierten Zuschauer diese Sendung auch weiterhin kostenfrei sehen. Alle 14 Tage freitags um 18 Uhr erscheint eine neue Folge auf deren Veröffentlichung auch über die sozialen Netzwerke und über einen kostenfreien Programm-Newsletter hingewiesen wird.





www.tiervision.de ist ein Web-TV- und News-Portal für Tierfreunde. Alle 14 Tage erscheint freitags um 18 Uhr exklusiv auf www.tiervision.de die Tierschutzsendung "Pfotenhilfe-die Barmenia Tiervermittlung". Betrieben wird das Portal von der DEIN TIER UND DU Verlagsgesellschaft.

